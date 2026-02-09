На очередном заседании Комиссии по Конституционной реформе профессор НАО «Университет Нархоз» Виктор Малиновский представил развернутую позицию по статье 14 проекта новой Конституции, посвящённой правовому положению личности, обозначив ряд принципиальных конституционных уточнений, передает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео t.me/konstituciyalikreforma

Говоря о пункте 2 статьи 14, он отметил необходимость закрепить положение о том, что права и свободы человека определяют сущность, содержание и применение действующего права РК.

«Провозглашенные Конституцией права и свободы человека и гражданина должны выступать основополагающим критерием и целью принятия любого закона, подзаконного, нормативного и иного правового акта органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также каждого индивидуального правоприменительного решения, затрагивающего условия и порядок реализации прав и свобод личности», – сообщил Виктор Малиновский.

Использование более широкого и системного понятия «действующее право», по его словам, является юридически точным, поскольку охватывает не только законы, но и иные источники права, обязывая государство устранять существующие и потенциальные пробелы в регулировании и расширять гарантии защиты прав личности.

Отдельное внимание Малиновский уделил пункту 3 статьи 14, указав на необходимость прямо и недвусмысленно закрепить, что гражданину Республики Казахстан права и обязанности принадлежат в силу гражданства, то есть вытекают из устойчивой политико-правовой связи лица с государством. Такое конституционное уточнение, по его словам, позволяет четко разграничить права человека и права гражданина, что является общепризнанным подходом в теории и практике конституционного права.

«Права человека носят абсолютный, неотчуждаемый и универсальный характер, принадлежат каждому от рождения и не зависят от гражданства, правового статуса, места проживания или иных условий. Они выступают высшей конституционной ценностью и предопределяют смысл, содержание и применение всего действующего права», – подчеркнул профессор.

В то же время гражданские права принадлежат лицу исключительно в силу гражданства и выражают его особый правовой статус как члена политического сообщества государства.

Соответственно, подчеркнул профессор, гражданство обуславливает не только объем гражданских прав, но и возложение на лицо специальных конституционных обязанностей, которые не могут быть в равной мере возложены на иных лиц.

«К числу таких обязанностей относятся защита Республики Казахстан и несение воинской службы, забота о сохранении исторического и культурного наследия, охрана природы и бережное отношение к природным богатствам, а также иные обязанности, прямо вытекающие из Конституции и законов», – отметил Малиновский.

По его словам, закрепление данного положения позволит обеспечить конституционную ясность при определении объема прав и обязанностей различных категорий лиц и укрепить правовую логику статьи 14. Комментируя пункт 5 статьи 14, Малиновский отметил, что он справедливо закрепляет пределы осуществления прав и свобод личности.

Отдельный блок выступления был посвящен международным договорам и их соотношению с национальным правом. Малиновский сообщил, что проект Конституции сохраняет принцип, согласно которому ратифицированные международные договоры являются частью действующего права Республики Казахстан и подлежат применению в национальной правовой системе.

В этой связи исключение положения о приоритете ратифицированных международных договоров над законами, по его оценке, не создает угрозы для ранее ратифицированных и действующих международных договоров в области прав человека.

Таким образом, подчеркнул профессор, ключевым является не формальный вопрос приоритета источников, а реальное соблюдение международных договоров наряду с законами в правоприменительной практике судов и иных государственных органов, что проектом новой Конституции не исключается и не умаляется.