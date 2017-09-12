​В промышленном авангарде

Во время визита Мухтар Кул-Мухаммед не раз подчеркивал, что Павлодарская область сегодня находится в лидерах индустриально-инновационного развития страны – по всем показателям развития промышленности регион занимает второе место в стране, а рост экономики за полугодие более чем на процент превышает средне­республиканский показатель.

В рамках второй пятилетки ГПИИР в регионе реализуются 35 проектов с объемом инвестиций более 1 трлн 100 млрд тенге. Серьезную государственную поддержку здесь получают малый и средний бизнес. Так, на реализацию программы развития продуктивной занятости и малого предпринимательства в 2017 году области выделено более 3 млрд тенге. Всего в текущем году в Павлодарском регионе планируется создать свыше 23 тыс. новых рабочих мест.

Мухтар Кул-Мухаммед вместе с акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым побывал на территории специальной экономической зоны «Павлодар». Здесь уже реализовано шесть инновационных производств, на подходе проработка и создание еще шести.

Крепким середняком назвал первый заместитель Председателя партии одно из новых уникальных предприятий региона – ТОО «Гиссенхаус», которое занимается выпуском легированного алюминия. Жидкий металл поступает сюда специализированным авто­транспортом с Казахстанского электролизного завода, в него добавляются специальные примеси, в итоге из сплава на выходе можно получить разнообразную востребованную продукцию: профиль, фольгу, автомобильные диски и многое другое. Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул, что благодаря таким заводам реализуется задача, которую поставил Глава государства, – довести долю малого и среднего бизнеса в регио­нальной экономике до 60–70%.

Все инвестиции в это предприя­тие – частные, вложено в производство порядка пяти млрд тенге, со стороны местных властей оказана всяческая поддержка в реализации проекта. И вот буквально на днях была выпущена первая пробная партия легированного алюминия в слитках. Что немаловажно, продукция завода очень востребована, часть ее пойдет на экспорт – в Германию. Кроме того, уже подписан контракт с крупнейшим российским производителем автомобильных дисков, который намерен выпускать свою продукцию из сырья ТОО «Гиссенхаус».

Мухтар Кул-Мухаммед подчерк­нул, что по программе ФИИР в рес­публике было открыто 700 предприятий, но более 10% из них так и не вышли на проектную мощность, поскольку не был учтен рынок сбыта. Павлодарские предприниматели проработали этот важный вопрос заранее.

Еще одно современное предприятие, обеспечивающее до 40% потребности казахстанского рынка – ТОО «АгроХимПрогресс». Оно также расположено на территории СЭЗ «Павлодар» и появилось благодаря программе индустриально-инновационного развития. Здесь выпускают минеральные удобрения, химические средства защиты растений, биопрепараты против саранчовых, а также глифосат – гербицид, активно применяющийся для борьбы с многолетними сорняками. Общая стоимость этого проекта составляет 3,2 млрд тенге, а его особенностью является высокая экологическая безопасность – все цеха завода оснащены водно-газовым реактором, который улавливает 99,99% всех вредных выбросов и химических испарений.

Ознакомившись с работой предприятий, появившихся благодаря реализации государственных программ, первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» отметил исключительную роль Главы государства в динамичном развитии Павлодарского региона.

– Какое колоссальное благо приносят программы Лидера нации каждому региону, можно наглядно увидеть на примере Павлодарской области. Только в этом году по программе «Нұрлы жол» региону выделено свыше 61 миллиарда тенге, на территории только одной специальной экономической зоны уже построено 6 инновационных заводов. Скажите, пожалуйста, когда здесь такое было? Никогда. Поэтому надо дорожить таким вниманием, заботой нашего Елбасы и приложить все силы, чтобы оправдать это доверие, – подчерк­нул Мухтар Кул-Мухаммед на встрече с рабочими.

Работа по подготовке кадров для индустриальных предприятий региона в Павлодарской области также поставлена на системную основу. Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» встретился со студентами колледжа цветной металлургии. Здесь готовят профессиональных рабочих по самым востребованным на рынке специальностям: токарь, слесарь, электрогазосварщик, электромонтер, техник-металлург и другим, причем большой акцент сделан на дуальное обучение. Благодаря сотрудничеству государства и бизнеса, который помимо прочего вкладывает средства в развитие материально-технической базы колледжа, после получения дип­лома ребята находят работу на таких крупных предприятиях, как алюминиевый и электролизный заводы, в подразделениях корпорации «Казахмыс». По итогам прошлого учебного года учебное заведение выпустило из своих стен 163 специалиста, трудоуст­ройство выпускников составило 97%. Для комфорта учащихся в этом году при колледже построи­ли Дом студентов стоимостью 580 млн тенге.

На встрече со студентами Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул, что государство создает для них отличные условия – они получают востребованные специальности по новым требованиям, благодаря чему у них есть возможность найти высокооплачиваемую работу. Естественно, особые требования выдвигаются и к будущим профессионалам, например, владение иностранным языком, что очень важно сегодня, когда на предприятиях региона активно внедряют зарубежные технологии, используют европейскую технику. Кроме того, на встрече шла речь о духовной модернизации общества, которая сегодня разворачивается параллельно с экономической модернизацией третьего уровня. Мухтар Кул-Мухаммед разъяснил молодому поколению и необходимость перевода казахского алфавита на латиницу. Он подчеркнул, что такое решение – веление времени, оно будет реализовано максимально грамотно и деликатно, не перечеркивая достижения науки и искусства, которые стали возможны благодаря использованию кириллицы с 1939 года. Теперь же впереди – новый этап.

Беседу о модернизации общест­венного сознания продолжили в Margulan centre. На территории этого научного подразделения при Павлодарском государственном педагогическом институте первому заместителю Председателя партии был презентован проектный офис «Нұр Отан – Рухани жаңғыру». Именно здесь партийцы областного филиала вместе с экспертами будут заниматься работой по воплощению в жизнь программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Примечательно, что проектный офис разместился в реконструированной копии деревянной усадьбы, принадлежавшей когда-то видному государственному деятелю Казахского ханства XVIII века Султанбету Султану. Сейчас проектный офис реализует в регионе 44 проекта на общую сумму свыше 3 млрд тенге.

Отметил первый заместитель Председателя партии и преоб­ражение облика Павлодара, где сейчас активно застраивают мик­рорайон Сарыарка – сносят двух­этажные щитосборные дома, ­построенные как временное жи­лье для работников алюминиевого завода еще в середине прошлого века, а на их месте возводят современные многоэтажки. Подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед и неплохую работу частников по благоустройству города. Все это и многое другое – часть общей работы всего населения области в рамках современной модернизации региона и страны в целом.