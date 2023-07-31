В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Нынешней весной «Казахстанская правда» рассказала о стремлении белоусовцев сохранить исторический рудник («Рудные богатства стране не нужны?» 29 марта, «Сохранить нельзя затопить» 12 апреля, «Такой проект нам не нужен», 18 мая 2023 года). Напомним: по мнению опытных горняков и гидрогеологов, намечаемая ликвидация рудника Белоусовка методом затопления грозит тяжелыми техногенными последствиями, а также перечеркивает возможность добычи оставшихся запасов в 12 млн тонн полиметаллической руды.