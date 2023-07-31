В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Нынешней весной «Казахстанская правда» рассказала о стремлении белоусовцев сохранить исторический рудник («Рудные богатства стране не нужны?» 29 марта, «Сохранить нельзя затопить» 12 апреля, «Такой проект нам не нужен», 18 мая 2023 года). Напомним: по мнению опытных горняков и гидрогеологов, намечаемая ликвидация рудника Белоусовка методом затопления грозит тяжелыми техногенными последствиями, а также перечеркивает возможность добычи оставшихся запасов в 12 млн тонн полиметаллической руды.

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На днях в поселке в ходе встречи с мажилисменом местные активисты выразили надежду на скорейшее внесение в законодательство поправок, которые позволят сохранить рудник после завершения контракта на недропользование.

В настоящее время действующий порядок обязывает инвестора ликвидировать рудник после завершения его эксплуатации. Считай, как в данном случае, обязывает затопить.

– Как только поправки вступят в силу, мы ждем, что придет заинтересованный добросовестный инвестор, возможно, через аукцион, – выразила надежду представитель инициативной группы белоусовцев Елена Китаева.

Вместе с тем, как пояснил аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов, ТОО «Корпорация Казахмыс» практически сразу заявило о готовности безвозмездно передать имущественный комплекс рудника, если придет новый собственник. Однако даже в случае такой эстафеты корпорация обязана в рамках действующего законодательства разработать и представить проект ликвидации освоенного месторождения.

– Такой проект был разработан, – пояснил аким. – Но он получил замечания со стороны общественности и экологов. Сейчас компания его дорабатывает, после чего он будет направлен на экспертизу. В августе мы представим обновленный проект на следующих общественных слушаниях.

К слову, в ходе встречи с участием мажилисмена белоусовцы рассказали о колоссальном провале грунта, возникшем минувшей весной в районе бывшего Юбилейно-Снегирихинского месторож­дения. «Казахмыс» получил от государства эту кладовую полиметаллов в 2001-м
и эксплуатировал до 2017 года. Затем Снегири­ху ликвидировали – затопили. Сегодня мощный пугающий провал в районе бывших выработок отлично виден на снимках из космоса.

– Вся Белоусовка стоит на горных выработках, их протяженность под землей почти 300 километров, – заключила общественница Елена Китаева. – В поселке уже были случаи с провалами. Мы боимся, что затопление рудника приведет не только к загрязнению грунтовых вод и рек, но и к техногенной катастрофе. Надеемся, что власть нас услышит, что в законодательство внесут необходимые поправки, рудник будет сохранен и еще принесет пользу экономике республики.

#инвесторы #Белоусовка #месторождения

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