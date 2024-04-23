В рамках программы Tech Orda подготовлены свыше 15 тыс. IT-специалистов

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Анвар Ахметов

Премьер-министр Олжас Бектенов посетил павильон ЭКСПО, где ознакомился с цифровой инфраструктурой технопарка Astana Hub.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, ключевые задачи хаба – привлечение талант­ливой молодежи, ее обучение, содействие в развитии бизнеса и экспорте IT-технологий. На сегодня успешно осуществляется инициированная Главой государства программа Tech Orda по подготовке к 2025 году 20 тыс. IT-специалистов. На данный ­момент обучение прошли более 15 тыс. человек, запущено 2 тыс. стартап-проектов.

Для участников Astana Hub создана благоприятная экосис­тема. Действуют преференции. IT-компаниям предоставляются рабочие помещения и партнерские бонусы.

Все эти меры позволяют соз­дателям цифрового продукта реинвестировать сэкономленные средства в развитие и продвижение своих проектов. На сегодня в Astana Hub действуют 1 400 IT-компаний, заработавших за минувший год 400 млрд тенге.

Кроме того, Олжас Бектенов побывал в первой в Центральной Азии школе IT-программирования Alem, основанной на принципе взаимного обучения по французской методике 01EduSystem, – без учителей и лекций. Образовательный процесс построен на проектах и взаимодействии талантливых студентов друг с другом. В данное время Alem имеет свыше 900 выпускников, успешно работающих в местных и международных компаниях, стартапах.

Премьер-министр также встретился с участниками Astana Hub и научными работниками NU, ознакомился с рядом отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта, обсудил перспективы наращивания коммерциализации научных проектов и укрепления коллаборации с реальным сектором экономики. Таких как стартап Alaqan, представляющий собой систему бесконтактной оплаты: транзакции можно проводить по распознаванию вен ладони с применением технологии биометрии. Отечественный проект на рынке реализуется с 2020 года и на сегодня имеет три продукта: Alaqan Pay, Alaqan Mektep и Alaqan HR.

У системы Alaqan – 100 тыс. активных пользователей, 1,2 млн идентификаций в месяц и 300 тыс. долларов привлеченных инвестиций. Проект прошел акселерацию в Кремниевой долине. В Казахстане его успешно применяют в одной из школ.

В планах разработчиков – дальнейшее масштабирование стартапа в республике и за рубежом. Этим цифровым решением заинтересовались в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Турции, где систему планируется установить в 500 клиниках.

Еще одна разработка в облас­ти ИИ – Arlan Biotech. Стартап с помощью искусственного интеллекта позволяет создавать нанотела, которые используются в диагностических тест-системах, а также при изучении и лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, Премьер-министру презентовали работу казахстанской студии O’games по разработке мобильных игр, известной в мире проектом Car Parking Multiplayer. Сейчас игра насчитывает свыше 100 млн скачиваний в странах Азии, Европы и Америки.

Главе Правительства продемонстрировали проекты компании-разработчика мобильных игр Playrix в Казахстане. Playrix является мировым лидером в области создания мобильных игр, выручка компании за прошлый год составила 2,8 млрд долларов.

– Президент Касым-Жомарт Токаев четко обозначил задачу – активизировать цифровизацию экономики и обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта. Цель – обеспечить к 2026 году ежегодный объем экспорта IT-услуг и продуктов на уровне не менее миллиарда долларов. Сегодня этот показатель составляет 529 миллионов. У республики есть успехи в плане цифровизации. Отечественные IT-специалисты – в числе лучших, и мы должны и дальше содействовать им в создании новых прорывных продуктов и форсировании экс­порта IT-решений, – подчеркнул Олжас Бектенов.

#цифровизация #IT-специалисты #Tech Orda

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