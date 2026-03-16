В референдуме приняли участие около 19 тысяч общественных наблюдателей - коалиция «Дауыс»

Референдум
Наблюдатели работали на всех открытых избирательных участках страны

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В республиканском референдуме по проекту новой Конституции приняли участие около 19 тысяч наблюдателей от коалиции общественных наблюдателей «Дауыс». Об этом сообщил председатель коалиции Тулеген Кунаделов.

По его словам, наблюдатели работали на всех открытых участках страны и в течение всего дня следили за ходом голосования.

Как отметил Кунаделов, подготовка к наблюдению началась еще 17 февраля.

«К вчерашнему референдуму мы начали готовиться за месяц. 17 февраля в наших социальных сетях мы объявили, что готовы осуществлять общественный контроль за проведением референдума в соответствии с требованиями законодательства и заявили о намерении участвовать в качестве наблюдателей», – сказал он.

Председатель коалиции сообщил, что в течение месяца в регионах работали региональные штабы, где проводилась подготовка наблюдателей.

«Мы понимаем, насколько сложным является избирательный процесс и избирательное законодательство. Поэтому в качестве наблюдателей мы опираемся на людей, которые четко знают свои права и обязанности, чувствуют ответственность и имеют опыт наблюдения», – отметил Тулеген Кунаделов.

По его словам, именно опытные наблюдатели позволяют дать объективную и справедливую оценку избирательному процессу.

Согласно данным коалиции, в день голосования с 6 часов утра наблюдатели зарегистрировались и приступили к работе на всех 9779 открытых участках по всей стране.

«В регионах были созданы ситуационные центры оперативного реагирования. Они получали информацию о ситуации на каждом открытом участке в режиме реального времени через прямую связь с наблюдателями», – сообщил председатель коалиции.

Кунаделов также отметил, что по информации наблюдателей жалоб или замечаний к работе комиссий не поступало.

«По данным наших наблюдателей, в течение всего дня не было зафиксировано ни замечаний, ни жалоб на работу референдумных комиссий или других участников процесса. Иными словами, нарушений не было. Нарушений, которые могли бы повлиять на прозрачность референдума и законность процесса, выявлено не было», – заявил он.

Кроме того, наблюдатели в течение дня заполняли специальные анкеты.

«Наши наблюдатели заполняли три вида анкет: об открытии участка, ходе голосования и подведении итогов», – уточнил Тулеген Кунаделов.

В настоящее время коалиция собирает все данные и готовит собственную оценку избирательного процесса.

Председатель коалиции также отметил высокую активность граждан.

«По данным наших наблюдателей, уже с 7 часов утра люди начали активно приходить на участки, и этот поток не снижался до 7–8 часов вечера», – сказал спикер.

Он добавил, что на участках ощущалась праздничная атмосфера.

«Чтобы сделать политическое событие максимально удобным для граждан, были предусмотрены и поощрительные меры. Например, тем, кто голосовал впервые, вручали подарки. В целом люди воспринимали этот процесс как праздник», – отметил он.

По словам Кунаделова, уровень электоральной культуры в стране постепенно растет.

«Рост участия в избирательном процессе проявляется не только в увеличении числа избирателей, но и наблюдателей. Люди проявляют активность не только как избиратели, но и как наблюдатели», – подчеркнул он.

По его информации, в день референдума коалиция задействовала более 18 тысяч, почти 19 тысяч наблюдателей.

«Мы проводили наблюдение на всех 9779 открытых участках. До обеда работал один наблюдатель, после обеда – второй, до завершения голосования. Они сменяли друг друга. Таким образом, на каждый открытый участок было направлено по два наблюдателя», – заключил председатель коалиции.

 

#наблюдатели #конституция #референдум #коалиция #«Дауыс»

