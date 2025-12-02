Высшая аудиторская палата РК завершила проверку деятельности социально-предпринимательских корпораций и их влияния на развитие регионов

Итоги государственного аудита рассмотрели на заседании под председательством Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz

Как показала проверка, в структурах СПК накоплены проблемы и недостатки, что приводит к их системной неэффективности. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия целостной координации и регламентации их работы, должного регулирования со стороны МНЭ РК.

Так, СПК не интегрированы в систему госпланирования, их планы развития носят номинальный характер и не подвергаются внешней оценке, а их деятельность не влияет на оценку эффективности акиматов.

В ходе заседания председатель ВАП указал, что МНЭ РК, будучи уполномоченным госорганом, должно навести порядок в деятельности СПК.

«Вы должны определиться, выработать единые подходы, чем должны заниматься СПК. Это институты развития или что? Какая у них социальная роль в регионах? Какая роль в привлечении инвестиций? Какие инструменты они должны использовать? В части выдачи займов – на что они могут идти, а на что не могут? Выработать единую позицию надо», – заявил Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что сейчас СПК занимаются всем, что сами посчитают целесообразным.

«В регионах что решили, то и делают. Зачастую это противоречит даже Предпринимательскому кодексу», – сказал председатель ВАП.

Согласно аудиторскому заключению, всего за последние 5 лет в СПК передано свыше 528 млрд тенге бюджетных средств, из которых более 288 млрд тенге – на кредитование субъектов предпринимательства. Однако вместо реализации инвестпроектов, способных помочь развитию регионов, СПК практикуют размещение поступающих к ним средств на банковские депозиты, а также отвлекают на реализацию совместных коммерческих проектов с бизнес-структурами с низким социальным эффектом.

Вместе с тем, несмотря на рост госфинансирования, сохраняется проблема хронической убыточности СПК. Накопленный убыток по проверенным СПК на начало 2025 года составил свыше 209 млрд тенге с ростом в 7 раз по сравнению с 2020 годом.

Выплата дивидендов имеет нестабильный характер. К примеру, общая сумма, поступившая от СПК за 2024 год составила чуть менее 0,5 млрд тенге, что почти в 4 раза меньше, чем по итогам 2023 года.

Аудиторы отметили, что СПК зачастую участвуют в сугубо коммерческих проектах через оказание поддержки отдельным предпринимателям.

Так, в СПК «Ертіс» под видом инвестпроектов реализуют коммерческое жилищное строительство на 16,6 млрд тенге, где аудитом установлены нарушения на 3,3 млрд тенге.

СПК «Aqjaiyq» под реализацию заявленных инвестпроектов переданы земельные участки, которые в итоге либо не освоены, либо переориентированы на другие коммерческие цели.

СПК «Актобе» за последние 3 года выделен кредит на расширение производства одной единственной частной компании. Суммарно она получила займ и субсидии от государства на общую сумму 11,2 млрд тенге. При этом для одобрения кредита в состав Комиссии по отбору проектов было допущено лицо, аффилированное с данной фирмой, а само кредитование осуществлялось с нарушениями и без залогового обеспечения.

В СПК «Семей» проекты отбираются без должной оценки и анализа рисков ради быстрого освоения средств.

Контрольные осмотры стабилизационных фондов в ходе аудита показали ненадлежащие условия хранения продуктов, ограниченный ассортимент, а также формирование стабфондов товарами, не пользующимися спросом.

Неэффективность СПК в управлении региональными стабилизационными фондами, торгово-закупочной деятельности и кредитовании предпринимателей по «оборотной схеме» делают их неспособными влиять на стабилизацию цен на продовольствие.

В целом госаудит выявил:

- финансовые нарушения на 138 млрд тенге;

- неэффективное планирование – на 14,5 млрд тенге;

- неэффективное использование бюджетных средств и активов – на 33,6 млрд тенге.

Материалы по 14 фактам будут переданы в правоохранительные органы.