В регионах Казахстана заготовили 99% от необходимого объема кормов на зиму

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Итоги кампании по заготовке кормов озвучили в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Всего в регионах заготовлено 24,7 млн тонн кормов, это 98,9% от потребности в сфере животноводства на предстоящую зиму. Данный объем включает в себя 1,5 млн тонн сена, 1,9 млн тонн силоса, 4,5 млн тонн соломы и концентрированных кормов – 4,9 млн тонн. Несмотря на неурожайный год, таких результатов удалось достичь во многом благодаря своевременному реагированию оперативного штаба и мерам господдержки. 

«По линии АО «Продкорпорация» сформирован фуражный фонд в объеме 235 тысяч тонн, предназначенный для реализации зерна фермерам по удешевленным ценам. Для заготовки кормов выделено дополнительно 58 тысяч тонн льготного дизтоплива. АО «КазАгроФинанс» направлено 20 млрд тенге для финансирования льготного лизинга кормозаготовительной техники под 6% на 10 лет. По этой программе уже освоено 6,9 млрд тенге, что составляет 35%», – проинформировал о проделанной работе вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

По линии АО «НУХ «Байтерек» проводится работа по пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей. Одобрены 574 заявки на 23,5 млрд тенге, на рассмотрении находятся 224 заявки на 16 млрд тенге. Кроме того, специально для фермеров Мангистауской области на 80% снижены тарифы на перевозку кормов железнодорожным транспортом.

«Всего на субсидирование кормов в 13 регионах производителям направлено 27,6 млрд тенге, в том числе 12,9 млрд тенге выделено дополнительно по рекомендациям оперативного штаба», – подчеркнул А. Бердалин.

Таким образом, принятые меры позволили сформировать необходимые запасы кормов на зиму. Отклонения по сену и концентрированным кормам наблюдаются в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил обеспечить заготовку во всех регионах и взять на особый контроль вопросы доставки кормов к местам зимовья животных.

#регионы #сельское хозяйство #Жумангарин #МСХ #АПК #корм #животноводство

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