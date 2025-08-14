Вторая конференция рабочей группы по сотрудничеству в сфере авиации «Центральная Азия + Китай» проходит в Астане.

В мероприятии принимают участие главы авиационных влас­тей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая, представители агентств гражданской авиации и аэронавигационных служб. Проведение этой встречи в Астане – важный шаг в развитии международного сотрудничества, который усилит позиции Центральной Азии на глобальной авиационной карте.

Что касается Казахстана, то в 2024-м отечественными аэропортами было обслужено 29,7 млн пассажиров. Планомерно расширяется международное воздушное сообщение – в текущем году открыто 36 новых авиамарш­рутов, на рынок перевозок заходят семь новых иностранных авиакомпаний.

Казахстан планирует расширить авиасообщение с Китаем и Узбекистаном, открыв новые направления и увеличив количество рейсов.

– В ходе нынешней конференции мы организуем двусторонние встречи между авиационными властями Казахстана и Китая, Казахстана и Узбекистана, – рассказала председатель Комитета гражданской авиации Минтранс­порта РК Салтанат Томпиева. – Казахстан является лидером в регионе по гражданской авиации. Нынешняя конференция значительно усилит наши позиции на мировом рынке авиауслуг, расширит возможности воздушного сообщения с другими регионами.

Первая конференция в области гражданской авиации в формате ЦА + КНР прошла в прошлом году в китайском Сиане. Как напомнила Салтанат Томпиева, Казахстан и Китай в прошлом году подписали договор о режиме открытого неба. На сегодняшний день, по ее словам, вдвое увеличено количество рейсов, на авиарынках двух стран появились новые игроки, сотрудничество в этой сфере значительно укрепилось и продолжает развиваться.

Глава авиационных властей Китая Бай Венли сообщила, что КНР сегодня выполняет прямые рейсы во все пять столиц Центральной Азии, число регулярных пассажирских рейсов в неделю увеличилось до 151. Это почти вдвое превышает показатель 2024 года и втрое – 2019-го.

В повестку конференции вошли ключевые вопросы взаимодействия в сфере обеспечения безопасности полетов, развития транспортно-транзитной интеграции, повышения квалификации авиационных специалистов, расширения международной маршрутной сети между Китаем и странами Центральной Азии, внедрения новых технологий.

Также обсуждаются вопросы взаимодействия стран – участниц Евразийской конференции гражданской авиации (EACAC), созданной по инициативе Казахстана в 2024 году.