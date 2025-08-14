В режиме открытого неба

13
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Страны Центральной Азии и Китай расширяют партнерство в сфере авиации

фото автора

Вторая конференция рабочей группы по сотрудничеству в сфере авиации «Центральная Азия + Китай» проходит в Астане.

В мероприятии принимают участие главы авиационных влас­тей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая, представители агентств гражданской авиации и аэронавигационных служб. Проведение этой встречи в Астане – важный шаг в развитии международного сотрудничества, который усилит позиции Центральной Азии на глобальной авиационной карте.

Что касается Казахстана, то в 2024-м отечественными аэропортами было обслужено 29,7 млн пассажиров. Планомерно расширяется международное воздушное сообщение – в текущем году открыто 36 новых авиамарш­рутов, на рынок перевозок заходят семь новых иностранных авиакомпаний.

Казахстан планирует расширить авиасообщение с Китаем и Узбекистаном, открыв новые направления и увеличив количество рейсов.

– В ходе нынешней конференции мы организуем двусторонние встречи между авиационными властями Казахстана и Китая, Казахстана и Узбекистана, – рассказала председатель Комитета гражданской авиации Минтранс­порта РК Салтанат Томпиева. – Казахстан является лидером в регионе по гражданской авиации. Нынешняя конференция значительно усилит наши позиции на мировом рынке авиауслуг, расширит возможности воздушного сообщения с другими регионами.

Первая конференция в области гражданской авиации в формате ЦА + КНР прошла в прошлом году в китайском Сиане. Как напомнила Салтанат Томпиева, Казахстан и Китай в прошлом году подписали договор о режиме открытого неба. На сегодняшний день, по ее словам, вдвое увеличено количество рейсов, на авиарынках двух стран появились новые игроки, сотрудничество в этой сфере значительно укрепилось и продолжает развиваться.

Глава авиационных властей Китая Бай Венли сообщила, что КНР сегодня выполняет прямые рейсы во все пять столиц Центральной Азии, число регулярных пассажирских рейсов в неделю увеличилось до 151. Это почти вдвое превышает показатель 2024 года и втрое – 2019-го.

В повестку конференции вошли ключевые вопросы взаимодействия в сфере обеспечения безопасности полетов, развития транспортно-транзитной интеграции, повышения квалификации авиационных специалистов, расширения международной маршрутной сети между Китаем и странами Центральной Азии, внедрения новых технологий.

Также обсуждаются вопросы взаимодействия стран – участниц Евразийской конференции гражданской авиации (EACAC), созданной по инициативе Казахстана в 2024 году.

#сотрудничество #Китай #авиация #Центральная Азия #конференция

Популярное

Все
Оставили без квартир и денег
Растет спрос на газ
Колокольная симфония
Где родился Конек-Горбунок
Школа имени Абая готовится к новоселью
Попались, красавчики!
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Продолжается активная борьба с кибермошенничеством
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Шаг в развитии местной экономики
Участников свадебного кортежа наказали в Туркестанской области
Новый Налоговый кодекс: как государство снижает административную нагрузку на бизнес
Опубликованы имена обладателей государственных образовательных грантов
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Казахстан выразил готовность построить гостиничный комплекс…
В Астане провели 19-е заседание Межправкомиссии Таджикистан…
Произведения Абая издадут на узбекском языке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]