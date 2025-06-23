Проект предусматривает создание современной медицинской инфраструктуры, включающей стационар на 200 коек и поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ВКО

Фото: Акимат ВКО

Городская больница Риддераявляется единственным многопрофильным лечебным учреждением, предоставляющим как амбулаторно-поликлиническую, так и стационарную медицинскую помощь.

Помимо жителей самого города, она обслуживает жителей близлежащих сельских округов — Поперечного, Пригородного, Коноваловки, Ливино, Ульбастроя и Лесхоза.

Основное здание больницы и педиатрическое отделение, построенные в период с 1939 по 1957 годы, в настоящее время не соответствуют современным требованиям, и нуждаются в комплексной модернизации.

В 2017 году, по итогам многочисленных обращений со стороны населения, а также анализа ситуации со стороны органов власти, было принято решение о строительстве нового многопрофильного больничного комплекса.

Проект предусматривает создание современной медицинской инфраструктуры, включающей стационар на 200 коек и поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену. Реализация проекта началась в декабре 2021 года. Общая стоимость строительства составляет 34,8 млрд тенге, из которых 11,8 млрд предусмотрено на оснащение современным медицинским оборудованием. В 2024 году из специального государственного фонда на реализацию проекта дополнительно выделено 28,1 млрд тенге.

Комплекс будет включать три основных здания общей площадью 40 тыс. кв. м. На текущий момент строительная готовность по объектам распределяется следующим образом:

• Поликлиника: 85% (завершены каркас и фасад, завершаются внутренние отделочные работы, установка сантехнического оборудования, обустройство входной группы);

• Стационар: 40% (полностью завершён блок Б — 3 этажа, в блоке А (5 этажей) — выполнено 60% работ; продолжаются монолитные работы, кладка наружных стен, монтаж перегородок, начаты отделочные и фасадные работы);

• Пищеблок: 92% готовности.

В строительстве задействованы 258 специалистов. Завершение всех работ и ввод в эксплуатацию запланированы на декабрь 2025 года.

Создание нового многопрофильного больничного комплекса в городе Риддер является не только реакцией на актуальные вызовы системы здравоохранения, но и важным шагом в направлении системной модернизации всей социальной инфраструктуры региона. Это мероприятие призвано повысить доступность и качество медицинских услуг для населения, а также обеспечить устойчивое развитие здравоохранения Восточно-Казахстанской области в долгосрочной перспективе.