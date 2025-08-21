В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Экономика
2
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Власти Карагандинской области проводят политику диверсификации экономики, чтобы снизить зависимость от горнодобывающего сектора. Именно поэтому здесь идет активное развитие промышленных площадок, к числу которых относится и индустриальная зона Saran.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На ее территории начато строительство нового предприятия – завода по выпуску грузовиков и спецтехники марки Howo. Этот проект начали реализовывать казахстанский и китайский инвесторы на базе местной компании. Соглашение между ними подписано в Астане при участии первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра.

Сейчас на территории индустриальной зоны возводят цеха нового завода. Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу 2025 года, после чего начнется поставка оборудования. Его закуп стал возможен благодаря поддержке Фонда развития промышленности.

Сначала на завод поступят линии по сборке шасси и кабин, а чуть позже – оборудование для покраски и сварки. Отметим, что в Сарани установят первую в Казахстане линию катафорезной обработки металла, использование которой позволит защитить кузовы от коррозии и продлить срок службы грузовиков.

Особое внимание будет уделяться локализации. Инвестор планирует применять оцинкованную сталь, которую выплавляет металлургический комбинат АО «Qarmet». Это позволит повысить уровень казахстанского содержания и сформировать полный цикл производства. Ожидается, что на заводе будут собирать до 10 тыс. грузовиков в год.

– Мы уже заказали оборудование для полного производственного цикла, – сообщил руководитель проекта Станислав Ли. – Запуск производства запланирован на декабрь нынешнего года. В 2026-м планируется выпустить около 2 000 спецмашин и постепенно увеличивать объемы.

Недавно на строительной площадке завода побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он встретился с инвесторами и пообещал оказывать всемерную поддержку, чтобы завод был запущен в срок. Отметим, что реализация этого проекта позволит создать около 1 000 рабочих мест и откроет новые возможности для развития индустриального региона.

#завод #машиностроение #Сарань #грузовики

