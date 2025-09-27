Пункт пожаротушения будет обслуживать два населённых пункта с общей численностью свыше 500 человек.

Фото: МЧС РК

В Карагандинской области открыт новый пункт пожаротушения. В рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» открыт новый пункт пожаротушения в селе Актас Актогайского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель акима Руслан Кенжебеков, начальник ДЧС Маргулан Аманбаев, представители акимата и жители села.

Пункт пожаротушения будет обслуживать два населённых пункта с общей численностью свыше 500 человек.

В новом здании предусмотрены душевая, комната отдыха, кухня и служебные помещения, что создаёт комфортные условия для круглосуточного дежурства.

Данный проект направлен на повышение уровня пожарной безопасности и оперативного реагирования в сельской местности.