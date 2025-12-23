Прокуратура области Абай восстановила права тяжелобольных пациентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно законодательству, онкобольные граждане на последних стадиях подлежат направлению на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности.

Сотрудники городской прокуратуратуры установили 169 онкобольных граждан, которых городские медучреждения не направили на соответствующую экспертизу.

«По акту реагирования надзорного органа 43 тяжелобольных уже комиссионно обследованы и направлены на экспертизу для получения инвалидности, что позволит им оформить предусмотренные государственные социальные выплаты и льготы. Остальные онкобольные находятся в процессе лечения и дообследования для дальнейшего принятия решения по оформлению инвалидности», – говорится в информации.

Там же добавили, что сотрудники прокуратуры продолжат работу по восстановлению прав граждан, своевременному направлению их на необходимую экспертизу и обеспечению доступом к социальным гарантиям.