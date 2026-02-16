В Семее партия «Ауыл» провела собрание в поддержку предстоящего референдума по Конституции

95
Дана Аменова
специальный корреспондент

16 февраля 2026 года в области Абай под руководством председателя регионального филиала партии «Ауыл» Кайрата Смагулова состоялось расширенное заседание Политического совета, сообщает Kazpravda.kz

Фото: региональный филиал партии "Ауыл"

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение значения предстоящего референдума по новой Конституции. На заседании всесторонне рассмотрели значимость референдума для общества, роль участия граждан и его влияние на дальнейшее устойчивое развитие страны.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя партии «Ауыл» Галымжан Кусмангали и члены Политического совета.

В соответствии с повесткой дня в ходе заседания прошли дискуссии по основным направлениям политической реформы, спикеры представили свои позиции.

Член Политического совета регионального филиала партии «Ауыл» Толеухан Нурмагамбетов отметил, что предстоящий референдум по новой Конституции является решающим этапом выражения общественного мнения. Она особо подчеркнула важность активного участия граждан и открытого высказывания своей позиции.

Политолог Еламан Елемес отметил, что предстоящий референдум – это важное событие, направленное на закрепление ключевых принципов новой Конституции и укрепление доверия между обществом и властью.

Встреча стала не только площадкой для внутрипартийного обсуждения, но и пространством для формирования единой позиции в поддержку предстоящего референдума по новой Конституции и устойчивого развития страны.

#партия #конституция #ауыл #референдум

