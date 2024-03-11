Улицы Семея затопило из-за талого снега

В городе Семей из-за потепления и обильного таяния снега произошло подтопление 4-х дворовых территорий и 5 улиц города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области Абай

Фото: instagram.com/semey_akimdigi

Силами акимата по улицам Щорса, Кирпичный, 3-я Лодочная, поселок Восточный и Подгорная, а также в других частях города проводились работы по откачке воды, по заявке жителей совместно с ГККП «Теплокомэнерго» развозится инертный материал.

Сотрудники откачивали воду на улицах Красина, Садовая и Менжинского.

Дополнительно, для расчистки арычной системы по улице Садовая, привлечены силы и средства воинской части №68303 МЧС.

– В настоящее время с улиц города откачано более 1500 куб метров воды. Всего в работах задействованы более 60 человек личного состава и более 20 единиц техники от акимата, ДЧС области Абай и воинскоцй части. Работы по откачке талых вод завершены, – сообщили в ведомстве.

Проводится мониторинг обстановки по улицам города.