В школах появятся предметы по истории тюркского мира? В Минпросвещения дали разъяснение

Школьники в Казахстане по желанию смогут получить дополнительные знания по истории тюркского мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Ранее на V заседании Научного совета Международной Тюркской академии сообщалось об издании учебников «Общая тюркская история», «Общая тюркская литература» и «География тюркского мира».

«Отметим, что в школах эти предметы вводиться не будут, речь идет о вариативном компоненте, который можно будет дополнить этими новыми курсами как факультативными. То есть школьники по собственному желанию смогут получить дополнительные знания по истории тюркского мира», – разъяснили в министерстве.