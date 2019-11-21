В школах усилят меры безопасности после изнасилования 12-летней девочки в Таразе

Общество
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Министерством образования и науки Республики Казахстан проведено совещание с участием руководителей региональных управлений образования по вопросам усиления мер по обеспечению безопасности детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.   
В ходе совещания отмечено, что в действующих нормативных документах предусмотрены меры безопасности, которые исполняются не всеми местными исполнительными органами.

1. Совместный приказ МОН, МВД РК "Об утверждении Стандартов и требований к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения" предусматривает, что система видеонаблюдения устанавливается в специально выделенном помещении, либо в пункте централизованной охраны, работает в автоматизированном режиме или с возможностью подключения к Центрам оперативного управления. Кроме того, система должна позволять вести наблюдение за обстановкой в помещениях и прилегающих к ним территориях по периметру территории. Должны быть охвачены – главные и запасные входы, помещения массового скопления людей, другие помещения по усмотрению руководителя организации образования. Срок хранения информации – не менее 30-ти суток.

2. Приказ МОН РК "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного и среднего образования, а также специальных организаций образования", предусматривает обязательную установку и функционирование систем видеонаблюдения.

В этой связи, региональным управлениям образования необходимо провести следующую работу:

первое, обеспечить все организации образования системами видеонаблюдения, соответствующими нормативным требованиям. Согласно расписанию уроков, секций и кружков, установить ответственного работника за системами видеонаблюдения для своевременного реагирования во внештатных ситуациях на период пребывания детей в организациях;

второе, решить вопрос по выведению систем видеонаблюдения организаций дошкольного и среднего образования республиканского, областного и городского значения на Центр оперативного управления органов внутренних дел;

третье, ввести пропускной режим, предусмотрев при этом в Уставах организаций образования порядок пребывания родителей и законных представителей детей, а также их близких родственников, предварительно обсудив данные вопросы с родительским и попечительским советами организаций образования;

четвертое, обеспечить наличие ограждений по всему периметру территории организации образования в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

пятое, утвердить планы и выделить средства для оборудования теплых туалетов, отвечающим необходимым нормам, в зданиях организаций образования;

шестое, в условиях областных центров, городских и других крупных организаций образования рассмотреть вопрос передачи функций обеспечения пропускного режима и охраны специализированным службам с допуском к работе в организациях образования;

седьмое, обеспечить исполнение инструкции по безопасности детей, ознакомление педагогов с данной инструкцией, особенно в части дежурства и сопровождения детей.

"В рамках реализации рекомендаций Августовского совещания работников образования в настоящее время принимаются меры по поэтапному решению вопросов обеспечения организаций образования спортивными залами и теплыми туалетами. Решение данной проблемы также закладывается в проект новой Государственной программы развития образования и науки РК на 2020-2025 годы", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось об изнасиловании 12-летней девочки в одной из школ Тараза. Отмечалось, что трагический случай произошел в школьном туалете. Установить подозреваемого помогли видеокамеры. Полицейскими по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Это 38-летний житель областного центра, ранее судим за кражу, не женат, он водворен в ИВС города Тараза.

Позднее депутат Мажилиса Ирина Унжакова потребовала обеспечить все казахстанские школы туалетами внутри зданий.

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