Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Верховного суда РК, в январе 2025 года жительнице города Шу была проведена операция по удалению желчного пузыря в городской больнице. После хирургического вмешательства, по её словам, состояние резко ухудшилось: появилась сильная боль, лихорадка и выраженная слабость. Однако необходимые медицинские меры своевременно приняты не были.

Пациентке ввели обезболивающее, а по результатам обследования медперсонал пришёл к выводу об отсутствии патологий. Перевод в Жамбылскую областную многопрофильную больницу стал возможен лишь после настойчивых требований родственников. Там, в результате УЗИ, в брюшной полости было обнаружено свыше 1 500 мл скопившейся желчи.

Пациентке экстренно провели еще одну операцию. Её родственники подписали согласие на вмешательство с предупреждением о высоком риске летального исхода. Был установлен дренаж для выведения желчи, после чего женщина испытывала серьёзные физические ограничения - ей было трудно лежать, передвигаться, сидеть можно было лишь в определённом положении.

В мае 2025 года в Алматы была проведена третья, сложная операция. По мнению истца, все негативные последствия стали следствием врачебной халатности, несвоевременной медицинской помощи и ошибочного диагноза.

Пациентка обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального и материального вреда солидарно с больницы, хирурга и лечащего врача. В иске указано, что хирург частично признал вину, добровольно выплатил 1 млн тенге, оплатил расходы на палату, медикаменты и частично компенсировал подготовку к третьей операции. Однако, по словам истицы, это покрывает лишь часть понесённого ущерба.

В ходе судебного разбирательства стороны заявили о намерении урегулировать спор в рамках медиации. В соответствии с заключённым медиативным соглашением: хирург обязался выплатить истцу 400 тыс. тенге, больница - компенсировать 2 млн тенге.

Суд утвердил медиативное соглашение. Производство по делу прекращено. Судебное определение вступило в законную силу, заключили в пресс-службе Верховного суда.