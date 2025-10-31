В ходе акции более 1000 жителей Шымкента получили бесплатные консультации по вопросам семейного, трудового, земельного, гражданского и административного законодательства, передает Kazpravda.kz

Проект «Народный юрист» сегодня стал востребованной и эффективной площадкой для повышения правовой грамотности и оказания правовой поддержки гражданам.

С 2016 года акция проводится по всей республике, и в ее рамках гражданам бесплатно консультируют квалифицированные юристы и руководители государственных органов.

Прокурор города Шымкента Габит Муканов в своем выступлении отметил:

«Как говорил древнегреческий философ Платон: «Сильное государство начинается с защищенных граждан! Поэтому здесь и сегодня на одной площадке собрались представители всех государственных и правоохранительных органов, чтобы оказать бесплатную и доступную юридическую помощь каждому».

В ходе акции более 1000 жителей Шымкента получили бесплатные консультации по вопросам семейного, трудового, земельного, гражданского и административного законодательства.

Кроме того, гражданам были разъяснены пути защиты своих прав, порядок обращения в государственные органы и возможности получения бесплатной юридической помощи.

Республиканская акция «Народный юрист» продолжит свою работу, реализуя инициативы, направленные на повышение правовой грамотности граждан, укрепление принципов справедливости и верховенства закона.