В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии спасли жизнь мужчине

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Военнослужащие 1 батальона оперативного назначения воинской части 6506 Национальной гвардии РК в ходе несения службы по охране общественного порядка передвигались по улице «Республика», где заметили мужчину, лежащего на земле. Мужчина был в сознании, но не мог самостоятельно встать на ноги. Войсковой наряд во главе с рядовым Дильшатом Абубакриевым незамедлительно позвонили в 103, после чего, не дожидаясь медиков приступили к оказанию первой медицинской помощи.

Спустя 10 минут, к месту подъехала машина скорой помощи для дальнейшего осмотра. Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу. Как оказалась ,мужчина состоял на учете с сердечной недостаточностью.

Благодаря бдительности и незамедлительным действиям военнослужащих мужчине удалось сохранить жизнь.

Следует отметить, что солдаты Национальной гвардии всегда приходят на помощь гражданам в экстренных ситуациях, так как человеческая жизнь для них является приоритетом.