Проект обеспечивает кругло­суточный мониторинг перемещений поднадзорных лиц, позволяет контролировать соб­людение установленных судом ограничений и предотвращать повторные правонарушения. В основе системы лежит карто­графический сервис 2ГИС. В дополнение к этому используется биометрическая идентификация по видео и голосу, что обеспечивает точную верификацию личности и исключает возможность подмены.

Благодаря внедрению цифрового мониторинга сотрудники службы пробации получают оперативный доступ к точной информации о перемещениях поднадзорных лиц. В случае их выхода за пределы разрешенной зоны или попыток скрыться система автоматически фиксирует нарушение и немедленно передает сигнал ответственным сотрудникам.

По словам представителей прокуратуры, запуск проек­та стал важным шагом к повышению общественной безо­пасности. Новая система способствует не только предупреждению рецидивов, но и формированию у участников пробации дисциплины и ответственности.

Ожидается, что использование проекта «Кибер Конт­роль 2ГИС» позволит снизить количество выездных проверок, сократить бумажную отчетность и сосредоточить усилия на индивидуальной профилактической работе с осужденными. В дальнейшем планируется расширение функционала системы и ее внедрение в других регионах Казахстана, что может стать важным этапом цифровой трансформации всей системы пробации в стране.