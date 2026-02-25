В СКО обсудили предстоящий референдум и ценностные ориентиры новой Конституции

Конституционная реформа
Айман Аманжолова
корреспондент

В Северо-Казахстанской области, во главе с заместителем премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан, заместителя председателя Комиссии по Конституционной реформе Аидой Балаевой прошла встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с трудовым коллективом тепличного комплекса ТОО «Зеленый Север», передает корреспондент Kazpravda.kz

В обсуждении также приняли участие представители Парламента, общественных институтов, молодежных организаций, экспертного сообщества и сферы культуры, а также руководство и сотрудники предприятия.

Выступая перед трудовым коллективом, Аида Балаева акцентировала внимание положениях новой Конституции, которые имеют прямое практическое значение для трудовых коллективов. Зампремьера отметила, что в документе закреплены ключевые социальные гарантии и принципы ответственности за устойчивое и экологичное развитие.

«Для трудового коллектива смысл Конституции особенно конкретен. В проекте закреплено право каждого человека на труд, на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, и на вознаграждение за труд без дискриминации. Это важные гарантии. Потому что уважение к человеку труда должно быть не лозунгом, а нормой, обеспеченной правовыми принципами. Есть и еще один момент, который для аграрного и тепличного производства особенно близок. В Конституции закрепляется бережное отношение к природе, экологическая культура и ответственность за будущее. Это означает: развитие должно идти вместе с ответственностью. С уважением к человеку, к закону и порядку, с заботой о будущем», - сказала Аида Балаева.

Продолжая обсуждение ключевых положений нового проекта Основного закона, председатель совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» Галым Байтук сделал особый акцент на социальном блоке. По его словам, именно сохранение статуса Казахстана как социального государства и закрепление поддержки семьи, материнства и граждан, нуждающихся в помощи, остается принципиальным ориентиром обновленной Конституции.

«В проекте Конституции четко закреплено, что Казахстан остается социальным государством, и социальный блок сохранен. Это означает, что государственные обязательства по поддержке семей, детей, многодетных, материнства и людей, нуждающихся в помощи, сохраняются. Можно спорить о расходах, но социальная политика – это базис и человеческий принцип. Президент Касым-Жомарт Токаев постоянно подчеркивает: в социальных вопросах людям всегда нужна поддержка», – сказал Галым Байтук.

В завершение встречи участники обсудили практическое значение ключевых положений проекта и отметили важность самостоятельного ознакомления с текстом новой Конституции. Представители коалиции подчеркнули, что окончательное решение остается за гражданами, которым 15 марта предстоит выразить свою позицию на республиканском референдуме.

