В Петропавловске ввели в эксплуатацию новый ледовый дворец, который станет центром притяжения для любителей хоккея, плавания и игровых видов спорта, передает Kazpravda.kz

В микрорайоне Жас Өркен открылся современный спортивный комплекс, включающий ледовую арену, 25-метровый бассейн и универсальный игровой зал.

Ледовая площадка оснащена хоккейным кортом канадских стандартов, что позволит проводить тренировки и соревнования на высоком уровне. Пятидорожечный бассейн рассчитан на занятия для детей и взрослых, а универсальный игровой зал подходит для баскетбола, волейбола и мини-футбола.

Открытие нового объекта — важный шаг в развитии массового спорта в регионе.

За последние годы в Северо-Казахстанской области спортивная инфраструктура значительно усилилась. Здесь функционируют более двух тысяч объектов: стадионы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, мини-футбольные поля и другие площадки, доступные жителям всех возрастов.