В СКО создают самый крупный центр по переработке и экспорту продукции в Китай

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В рамках двухдневной рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область заместитель премьер-министра Серик Жумангарин ознакомился с ходом уборочной кампании и встретился с руководителями крупных аграрных предприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Северо-Казахстанская область – один из главных зерносеющих регионов с площадью посевов 4,4 млн га, и самых передовых в стране по созданию и поддержке мощных сельскохозяйственных формирований. Успешный опыт льготного кредитования строительства молочно-товарных ферм, птицефабрик и проектов по орошению масштабируется в других областях уже второй год. Молочное направление занимает 35% доли в общем объеме переработки региона, также развиты зернопереработка (19%), масложировая (6,5%) и мясоперерабатывающая (7%) отрасли. 

В Тайыншинском районе с участием китайских инвесторов построен крупный кластер по переработке зерновых (ТОО «Memolux») и масличных (ТОО «Тайынша май»). В селе Аймак – мельничный комплекс мощностью 300 тонн муки в сутки и комбикормовый завод на 300 тыс. тонн в год. Идет расширение мощностей и строительство цеха по изготовлению макарон. В соседнем селе Ильичевка – завод по производству нерафинированного рапсового и подсолнечного масла, жмыха. 

На сегодня ТОО «Тайынша май» и ТОО «Memolux» – самый крупный ориентированный на экспорт в Китай аграрный проект в регионе. Китайский инвестор, президент корпорации «Сиань Ай Цзюй», владеет бондовым складом на ж/д станции Алашанькоу с объемом хранения на 100 тыс. тонн. Предприятие имеет более 1 тыс. магазинов в Сиане (КНР) и занимается экспортом казахстанских кондитерских изделий, пива, мороженого и других продуктов питания. Корпорация построила в Сиане парк по логистике и переработке сельскохозяйственной продукции. В ближайшей перспективе планируется создать аналогичный центр в СКО для поставок казахстанской продукции в Китай.

«Наша технология перемола зерна считается одной из самых передовых. Мы перемалываем муку 15 раз при очень низких температурах, что позволяет сохранить все ее полезные свойства», — отметил Цзя Хэй, президент китайской корпорации «Сиань Ай Цзюй». 

Учитывая планы предприятия по строительству логистического центра в СКО, Серик Жумангарин предложил рассмотреть возможность консолидировать продукцию казахстанских производителей для поставок в Китай. Цзя Хэй поддержал предложение, отметив, что, создавая центр по переработке и логистике в СКО, они планируют стать самой большой компанией в Казахстане, экспортирующей продукцию в Китай. 

Вице-премьер также посетил мясокомбинат ТОО «ЕМС Agro», реализующий полный процесс мясопереработки глубокого цикла: от убойного цеха свиней и КРС до безотходной переработки. Свинокомплекс в настоящее время расширяет мощности в 2 раза до 200 тыс. голов. За прошлый год произвели почти 10 тыс. тонн свинины, говядины, полуфабрикатов, колбас и субпродуктов. При выходе на проектную мощность объем производства свинины увеличится до 20 тыс. тонн, предприятие станет крупнейшим свинокомплексом в Казахстане. Дальнейшее развитие предприятия зависит от возобновления открытия экспорта свинины в Китай. 

#Жумангарин #аграрии #уборка

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