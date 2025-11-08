В Северо-Казахстанской области состоялся запуск новых систем водоснабжения, в торжественной церемонии приняли участие аким области Гауез Нурмухамбетов и Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

- На реализацию проектов в сфере водоснабжения в СКО направлено более 74 миллиардов тенге, в том числе 45 миллиардов — средства возвращенных активов, — отметил глава региона.

При поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации завершена реконструкция Булаевского группового водопровода, построены водопроводы и отводы к сельским населенным пунктам Тайыншинского района. Водоводы к 13 селам получили общую протяженность 170 км, заработала насосная станция. Построены водопроводы и отводы к сельским населенным пунктам Акжарского района. Завершается строительство водовода к Кокшетаускому групповому водопроводу. В рамках проекта построено 220 км отводов к 24 селам района Шал акына и Айыртауского района.

Благодаря этим проектам более 22 тысяч сельчан в четырех районах области получили доступ к централизованному водоснабжению.

Кроме того, в девяти районах СКО ведется установка 46 комплексных блок-модулей и строительство 37 объектов централизованного водоснабжения, что также позволит повысить качество и доступность питьевой воды.

Министр и аким области посетили дамбы в Кызылжарском районе, осмотрели реконструкцию защитных сооружений. Работы ведутся по графику под постоянным техническим надзором, особое внимание уделяется качеству и долговечности конструкций.