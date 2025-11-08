В СКО запущены новые системы водоснабжения

Водное хозяйство
3
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области состоялся запуск новых систем водоснабжения, в торжественной церемонии приняли участие аким области Гауез Нурмухамбетов и Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

- На реализацию проектов в сфере водоснабжения в СКО направлено более 74 миллиардов тенге, в том числе 45 миллиардов — средства возвращенных активов, — отметил глава региона.

При поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации завершена реконструкция Булаевского группового водопровода, построены водопроводы и отводы к сельским населенным пунктам Тайыншинского района. Водоводы к 13 селам получили общую протяженность 170 км, заработала насосная станция. Построены водопроводы и отводы к сельским населенным пунктам Акжарского района. Завершается строительство водовода к Кокшетаускому групповому водопроводу. В рамках проекта построено 220 км отводов к 24 селам района Шал акына и Айыртауского района.

Благодаря этим проектам более 22 тысяч сельчан в четырех районах области получили доступ к централизованному водоснабжению.

Кроме того, в девяти районах СКО ведется установка 46 комплексных блок-модулей и строительство 37 объектов централизованного водоснабжения, что также позволит повысить качество и доступность питьевой воды.

Министр и аким области посетили дамбы в Кызылжарском районе, осмотрели реконструкцию защитных сооружений. Работы ведутся по графику под постоянным техническим надзором, особое внимание уделяется качеству и долговечности конструкций.

#СКО #водоснабжение #коммуналка

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Событие, обратившее на себя внимание
Национальные ценности в эпоху ИИ
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Чипсы из нарынкольской картошки
Статистика – гарант открытости и доверия
Качественно новый этап взаимодействия
Вне зоны доступа
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Всем домнам дали газ
Заработал кирпичный завод
В аэропорту задержан правонарушитель
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
Подписаны важные соглашения
Встретят зиму в тепле и уюте
Сделать спорт доступным для каждого
Село и город: путь к умному развитию
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Все заявления – в приоритетную повестку
Актера наградили за спасение
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Многолетнюю проблему с водой решили в селе Акмолинской обла…
Питьевая вода пришла в села Костанайской области
Водники Алматинской области получили новую спецтехнику
Реконструкция канала протяженностью 15 км началась в Туркес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]