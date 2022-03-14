Общество В случае осложнений поставок с Запада бизнес найдет партнеров на Востоке 14 марта 2022 г. 2:00 Вологодская Галина собкор по Восточно-Казахстанской области В 2025 году Усть-Каменогорск должен получить три технологические установки, которые помогут сделать местный воздух чище. Речь идет о новых фильтрах с более тонкой системой очистки промышленных газов от диоксида серы. Почему они так нужны городу? Дело в том, что сернистый газ, присутствующий в выбросах металлургического комплекса «Казцинк», повышает кислотность воздуха, особенно если он влажный. В Усть-Каменогорске две реки – Иртыш и Ульба, соответственно, влажность в городе часто повышенная, тем более в холодное время. У жителей сложилась устойчивая фобия, что даже во время обычной прогулки можно получить химический ожог горла. Разумеется, львиную долю вредных веществ на предприятии улавливают. Но не все. Поэтому экологи постоянно ищут способы, чтобы поднять степень очистки отходящих газов и снизить воздействие на окружающую среду. Как рассказали специалисты компании, долгое время шел поиск подходящего решения. Наиболее оптимальной в итоге сочли разработку США, установку, представляющую собой абсорбер, или поглотитель газов, с циркулирующим растворителем. Жидкость вбирает кислые газы, ее затем перекачивают в десорбер, где происходит прямо противоположная реакция: растворитель нагревают, SO2 снова выделяется. Дальше просто: выделившийся газ направляется на действующий сернокислотный завод для получения серной кислоты – продукта, востребованного при производстве минеральных удобрений, в «нефтянке», кожевенной промышленности, текстильной и т. д. Главный плюс – никаких отходов. – Три установки мы запланировали смонтировать в Усть-Каменогорске и одну в Риддере, – сообщили специалисты «Казцинка». – Все оборудование импортное, американское. Офис, через который мы поддерживаем отношения с компанией в США, находится в Москве. Но возникли трудности. Как пояснили в ТОО «Казцинк», в связи с западными санкциями, введенными против РФ, возникли опасения, что поставки из-за океана могут быть перекрыты. На этот случай в компании предусмотрели вариант, связанный с Китаем. В Шанхае также есть офис, через который можно работать. Кроме того, по словам специалистов, у КНР имеются собственные установки, аналогичные американским. – В случае чего обратимся к нашим китайским партнерам, – заверили экологи. – КНР – мощная страна, обладающая высокими технологиями.