В 2025 году Усть-Каменогорск должен получить три технологические установки, которые помогут сделать местный воздух чище. Речь идет о новых фильтрах с более тонкой системой очистки промышленных газов от диоксида серы.

Почему они так нужны городу? Дело в том, что сернистый газ, присутствующий в выбросах металлургического комплекса «Казцинк», повышает кислотность воздуха, особенно если он влажный. В Усть-Каменогорске две реки – Иртыш и Ульба, соответственно, влажность в городе часто повышенная, тем более в холодное время. У жителей сложилась устойчивая фобия, что даже во время обычной прогулки можно получить химический ожог горла.

Разумеется, львиную долю вредных веществ на предприя­тии улавливают. Но не все. Поэтому экологи постоянно ищут способы, чтобы поднять степень очистки отходящих газов и снизить воздействие на окружающую среду.

Как рассказали специалисты компании, долгое время шел поиск подходящего решения. Наиболее оптимальной в итоге сочли разработку США, установку, представляющую собой абсорбер, или поглотитель газов, с циркулирующим растворителем. Жидкость вбирает кислые газы, ее затем перекачивают в десорбер, где происходит прямо противоположная реакция: растворитель нагревают, SO2 снова выделяется.

Дальше просто: выделившийся газ направляется на действую­щий сернокислотный завод для получения серной кислоты – продукта, востребованного при производстве минеральных удобрений, в «нефтянке», кожевенной промышленности, текстильной и т. д. Главный плюс – никаких отходов.

– Три установки мы запланировали смонтировать в Усть-Каменогорске и одну в Риддере, – сообщили специалисты «Казцинка». – Все оборудование импортное, американское. Офис, через который мы поддерживаем отношения с компанией в США, находится в Москве. Но возникли трудности.

Как пояснили в ТОО «Казцинк», в связи с западными санкциями, введенными против РФ, возник­ли опасения, что поставки из-за океана могут быть перекрыты. На этот случай в компании предус­мотрели вариант, связанный с Китаем. В Шанхае также есть офис, через который можно работать. Кроме того, по словам специалистов, у КНР имеются собственные установки, аналогичные американским.

– В случае чего обратимся к нашим китайским партнерам, – заверили экологи. – КНР – мощная страна, обладающая высокими технологиями.