Разыгравшаяся сильная метель, 30-градусный мороз и неоднократные предупреждения о непогоде не остановили путников, направлявшихся в село Кокпекты. В результате чего на трассе скопилось 100 легковых автомобилей, 15 грузовиков и один автобус. Первыми на помощь людям пришли полицейские, они сопровождали колонну со специальной техникой для расчистки дорог. Но сильный ветер, нулевая видимость мешали добраться до застрявших в снежном плену. В этих непростых условиях майор полиции Данияр Кайрханов бежал впереди колонны и указывал водителям путь.

– Здесь часто случаются переметы. Нам поступила информация, что на трассе произошло ДТП, и мы поехали на место. Техника и спасатели не могли пробиться до застрявших машин из-за нулевой видимости, поэтому я принял решение идти впереди колонны, – рассказывает Данияр Кайрханов.

Разлетевшееся видео с впереди идущим полицейским завирусилось в соцсетях. А Данияр Кайрханов не считает, что сделал что-то героическое.

– Ничего особенного в этом нет. Я был на службе и выполнял свой долг, – прокомментировал свой поступок майор полиции. – Мы до колонны так и не добрались, людей на вертолетах вывозили со стороны Жарминского района.

В спасательной операции было задействовано три вертолета. Аким Кокпектинского района объявил режим ЧС природного характера местного масштаба. Из снежного плена вызволен 381 человек, 19 из них – дети. Все спасенные размещены в пунктах обогрева в селе Калбатау Жарминского района. Помимо горячего питания и временного пристанища, людям оказывается психологическая помощь.

Спасатели, полицейские и дорожные службы продолжили работу по расчистке дорог и вызволению техники. В ДЧС области Абай еще раз напомнили о том, что в плохую погоду лучше воздержаться от поездки и не выезжать за пределы населенного пункта.