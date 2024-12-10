В соцсетях набирает популярность видеоролик с участием военнослужащих Нацгвардии МВД РК

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В социальных сетях стремительно набирает популярность видеоролик с участием военнослужащего Национальной гвардии МВД РК капитана Улана Борамбаева

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В кадре гвардеец в полевой форме со знаменем Национальной гвардии воплощает свободу и честь, мчась на верном коне под открытым небом. Этот символичный образ вызвал широкий общественный отклик и множество позитивных комментариев.

Пользователи Instagram и TikTok восприняли ролик как олицетворение доблести, патриотизма и верности воинским традициям. Многие отметили, что видеоролик взывает к гордости за страну и ее защитников.

- Когда я держу знамя войск правопорядка, чувствую ответственность за честь нашего народа и величие нашей истории. Я до этого видел видеоролики с участием военнослужащих Национальной гвардии в соцсетях. Заметил, что подобные трендовые видеоролики поднимают имидж службы в рядах Национальной гвардии. Поэтому я хотел внести свою лепту в общее дело. Рад, что образ нашел отклик в сердцах людей, - поделился герой видеоролика.

К слову, капитан Улан Борамбаев служит в рядах Национальной гвардии МВД РК уже 12 лет. За годы службы он был неоднократно награждён ведомственными нагрудными знаками «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі», «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін» и грамотами от имени Министерства внутренних дел и заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией. Вне службы гвардеец активно занимается спортом, является членом команды Национальной гвардии по волейболу и футболу.

Отметим, что это не единственный видеоролик Национальной гвардии МВД РК, который продолжает набирать популярность в соцсетях. Кроме того, активно распространяются видеоролики под хэштегом #2006, где главными героями являются дети военнослужащих Национальной гвардии. А также стал популярным видеоролик Бандара Исаева - военнослужащего роты материально-технического обеспечения воинской части 5571 им. Бауыржана Момышулы в Алматы. Он своим зажигательным танцем покоряет TikTok, в котором есть элементы лезгинки и современных танцевальных движений.

Эти случаи наглядно демонстрируют, как образы, связанные с национальными ценностями и воинской доблестью, способны вдохновлять и объединять людей.

#видео #Нацгвардия #Инстаграм #ТикТок

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