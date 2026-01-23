В США подтвердили сделку по TikTok

США,Китай
113
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент США Дональд Трамп подтвердил сделку по TikTok и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество в данном направлении, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А.Аманжолова

Ранее в четверг портал Semafor со ссылкой на источники сообщал, что США и Китай одобрили сделку по продаже американского бизнеса TikTok консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с Oracle и Silver Lake.

«Я так рад, что помог спасти TikTok! Теперь он будет принадлежать группе великих американских патриотов и инвесторов, крупнейших в мире, и станет важным голосом. Наряду с другими факторами он был причиной того, что я так хорошо выступил среди молодежного электората на президентских выборах 2024 года. Я лишь надеюсь, что спустя долгое время меня будут помнить те, кто пользуется и любит TikTok», - написал президент США в Truth Social.

Он также поблагодарил членов своей администрации за то, что они помогли "довести эту сделку до очень драматичного, окончательного и прекрасного завершения".

«Я также хотел бы поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество с нами и, в конечном счете, за одобрение сделки. Он мог бы пойти другим путем, но не сделал этого, и мы ценим его решение», - добавил Трамп.

TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. После запуска в 2018 году оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

 

#Китай #США #TikTok #сделка

