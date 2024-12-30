В США продан лотерейный билет с джекпотом в размере $1,22 млрд

Это пятый по величине джекпот в истории общенациональной американской лотереи Mega Millions

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Выигрышный билет в пятничном розыгрыше был продан в магазине Circle K в городе Коттонвуде в штате Калифорния. Личность победителя или победителей пока неизвестна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Продажи билетов зашкаливают», - сказал представитель Mega Millions в интервью CBS News ранее в пятницу, добавив, что как только джекпот достигает такого «космического» уровня, часто наблюдается соответствующий рост продаж билетов.

Денежный вариант для победителей, которые захотят получить единовременную выплату, составит примерно 549,7 миллиона долларов. Победители также могут выбрать денежную выплату или аннуитет в полном размере 1,22 миллиарда долларов. При этом выплаты будут производиться в течение 30 лет.

В 2024 году было выиграно всего три джекпота Mega Millions - наименьшее количество за любой год с момента запуска игры. Шансы на выигрыш данного джекпота составляли 1 к 302 575 350.