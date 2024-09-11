В стартовом поединке казахстанцы встретятся с испанцами

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Абзал Камбар

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака огласил окончательный список игроков, вызванных для участия в чемпио­нате мира 2024 года.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В состав национальной команды вошли 14 футболистов: вратари Нарун Сериков и Игита, а также полевые игроки – Арнольд Кнауб, Ринат Турегазин, Акжол Дарибай, Абдурасул Абдуманап­улы, Азат Валиуллин, Лео, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенама­нов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит и Дуглас Жуниор.

Отметим, что в учебно-тренировочных сборах в Астане и Алма­ты принимал участие 21 футболист. Наша команда провела пять товарищеских пое­динков. Дважды она обыграла Таджикистан (3:0, 4:3), с Ираном был зафиксирован один выигрыш и одна ничья (4:1, 1:1). В пос­леднем поединке казахстанцы встретились с экс-чемпионами мира – сборной Аргентины.

Чемпионат мира-2024 пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех городах Узбекистана – Ташкенте, Бухаре и Андижане. Казахстан в квартете D встретится 15 сентяб­ря с Испанией, 18-го – с Ливией (игры пройдут в Андижане) и 21-го – с Новой Зеландией (в Ташкенте). Две лучшие команды группы напрямую пробьются в плей-офф, а третья получит шанс сыграть в стыковых матчах.

Вместе с тем на днях появилось еще одно важное сообщение, касающееся мини-футбола. Стало известно о том, что Суперкубок Казахстана по футзалу состоится в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанской ассоциации футзала.

12-й розыгрыш почетного трофея пройдет 11 октября в спорт­комплексе «Сайран Арена». За награду поборются чемпион страны «Семей» и обладатель Кубка Казахстана – «Кайрат».

Напомним, что «Кайрат» и «Семей» также сыграют между собой на групповом этапе основного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА. Матчи этой стадии пройдут с 22 по 27 октяб­ря. Их соперниками по группе 4 будут португальский «Спортинг» и венгерский «Халадаш».

Лучшие три команды каждой из четырех групп выйдут в элитный раунд.

#Спорт #футзал #список игроков

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