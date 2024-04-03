В степь пришла большая вода

Тема, к которой приковано внимание всей страны, – паводок. Вода, которой так не хватает летом, сегодня в ряде регионов топит дома, сносит мос­ты и дороги. Гибнет скот, под угрозой находится жизнь граждан, в том числе спасателей МЧС.

В ледяной воде они выносят детей из затопленных домов, переправляют на лодках, баграми растаскивают заторы из льдин, чтобы пропустить потоки воды.

По данным филиала «Казгидромет», такого половодья в ЗКО не регистрировали последние двадцать лет. За четыре дня эвакуированы около 4 000 жителей сел, дачных массивов. Одиннадцать поселков остаются отрезанными от «большой земли». А вода прибывает…

Но сейчас – не о масштабах бедствия. Не нужно быть дипломированным гидрологом, чтобы понять простые истины: если вода идет степью и грозит повышением уровня воды в реках, никакой вывоз снега с улиц и дворов поселков паводок не пред­отвратит, как бы бодро ни рапортовали по этому поводу акиматы на совещаниях по подготовке к половодью. Нужны укреп­ленные дамбы, обводные каналы, арыки, если нет природных низменнос­тей, – то рукотворные пруды, водопропускные трубы большого диаметра. Тех, кто считает, что на этом можно сэкономить или даже нажиться, природа вернет с небес на землю.

...Огромная лощина вдоль дороги, с севера отделяющая Уральск от дачных массивов, постепенно засыпается и застраивается объектами бизнеса. А ведь порой даже в сорокоградусную жару здесь стояла вода, скопившаяся весной, росли камыш и деревья, защищавшие город от пыли, несущейся из-под колес транзитных многотонных фур. Не потому ли сейчас вешние воды стекают в подвалы много­этажек, переполняют колодцы и септики подворий этой части города?

Или взять, к примеру, арычную систему в старой части областного центра, которая досталась Уральску в наследство от Советского Союза. Сейчас в максимально удешевленных проектах строительства городских дорог порой не предусмотрены даже ливневки, в новых микрорайонах не отведены территории, где бы скапливались талые воды.

Живительная влага и так уйдет, считают специалисты уполномоченных органов. И в чем-то они правы. Вода стекает во дворы и дома, на проезжую часть. В конце прошлой недели лицам, постоянно проживающим на пригородных дачах, расположенных в поймах рек Чаган и Деркул, рекомендовали переждать «большую воду» у родственников или в эвакопунктах... Некоторые планируют оставить жилье только в том случае, если вода начнет заливать комнаты.

Члены дачного общества «Монтажник» второй день подряд укладывают мешки с песком в низинах, заодно недобрым словом вспоминая тех, кто по собственному разумению насыпными дорогами перекрыл специально оставленные лощины, прирезав себе таким образом соток.

Взрослые здоровые деревья вырубаются, низины засыпаются строительным и бытовым мусором – вот вам и новый участок на продажу. Как построить на мусоре дом или развести огород – то забота «счастливого» обладателя дачи. Но по весне «расхлебывать» такое самоуправство приходится десяткам владельцев садовых и дачных участков.

По берегам Чагана и Деркула – там, где раньше были защитные дамбы, сейчас – частные пирсы, бани, отстроенные не только дачниками, но и предпринимателями. Два года экоактивисты предлагают уполномоченным и надзорным органам своими глазами увидеть ситуа­цию по самовольному захвату земли. Видимо, никому это не нужно. Русла рек заужены, куда уходить воде? А на повестке – строительство моста через Чаган. Учтут ли разработчики проекта все нюансы половодья?

В селе Узунколь Теректинского райо­на вода зашла во дворы, кое-где – и в дома. Такого не было последние 40 лет! По словам сельчан, при строительстве в 2022–2023 годах пятикилометровой дороги от основной трассы к поселку водопропускную трубу вообще убрали, мол, не было ее в новом проекте. Результат, как говорится, налицо…

Вот уже который год, рассуждая о дефиците воды для развития сельского хозяйства, светлые головы предлагают рыть пруды. У села Подстепное этого же района, наоборот, сравняли низменность, где собирались талые воды. В воскресенье, чтобы пропустить воду, зашедшую в село, поднимался вопрос вскрыть меж­дународную трассу Самара – Шымкент. Техника стояла наготове. Обошлись вскрытием подъездной дороги. И снова вопросы и к дорожным строителям, и к местной власти. Ответы на них волнуют не только население.

– Кто дал разрешение строить дома в месте, где всегда была природная территория для протока степных вод? – спросил прибывший в регион мажилисмен Нартай Сарсенгалиев, комментируя ситуацию в селе Анкаты Теректинского района.

Половодье в самом разгаре: согласно ежесуточному бюллетеню, повышение уровня воды отмечается на многих реках. В ряде случаев урон от паводка можно было бы снизить, принимая превентивные меры, соблюдая стандарты возведения жилых массивов и строительства дорог, считают западноказахстанцы. Но если нам не с руки сегодня выделить миллионы на строительство и реконструкцию гидротехнических и защитных сооружений, то на следующий год придется тратить уже миллиарды, покрывая ущерб от паводка. Нынешний год – тому подтверждение.