В столице Албании открыли посольство Казахстана

10

В своём выступлении казахский дипломат подчеркнул историческую значимость открытия посольства, обозначив это как важный шаг на пути всестороннего развития двустороннего сотрудничества

Фото: МИД

В столице Албании состоялась торжественная церемония открытия Посольства Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

В мероприятии приняли участие посол Казахстана Искандер Айсариев и заместитель министра по делам Европы и иностранных дел Албании Меги Фино, мэр Тираны, почётный консул Казахстана, представители правительства и Министерства иностранных дел Албании, члены дипломатического корпуса, деловых кругов, СМИ и общественности. Символическое разрезание ленты ознаменовало новый этап в развитии казахско-албанских отношений.

В своём выступлении казахский дипломат подчеркнул историческую значимость открытия Посольства, обозначив это как важный шаг на пути всестороннего развития двустороннего сотрудничества. Посол отметил устойчивое развитие политического диалога на высшем и высоком уровне, активизацию межпарламентских и межправительственных контактов, а также последовательное расширение культурно-гуманитарных обменов между двумя странами.

Заместитель министра Меги Фино высоко оценила решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об открытии Посольства в Тиране, назвав это свидетельством доверия и стремления к углублению партнёрства, основанного на взаимоуважении и общих ценностях.

Она также подчеркнула взаимную заинтересованность в продвижении политического и торгово-экономического сотрудничества, а также наличие обоюдной поддержки на международной арене.

#Казахстан #Албания #посольство

