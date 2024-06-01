В столице борются с распространением вейпов и насвая

Столица
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Десятки объектов бизнеса наказаны за реализацию запрещенных смесей, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

С марта в Астане проводятся регулярные рейды по выявлению незаконного распространения и применения вейпов и насвая. За это время по столице проверены тысячи торговых точек, выявлены сотни фактов реализации некурительной табачной продукции, в том числе подпольных цехов по производству насвая, сообщает официальный сайт городского акимата.

Оперативные профилактические мероприятия проводятся сотрудниками районных акиматов совместно с сотрудниками местной полицейской службы департамента полиции.

Так, в ходе рейдов по району Нура проверены и проведены профилактические разъяснительные работы по 227 магазинам. В результате 10 магазинов были привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере 25 МРП.

По району Байконыр проверили 245 объектов предпринимательства, 9 точек продаж привлечены к административной ответственности.

В ходе мероприятий по району Есиль оштрафованы 25 точек продажи.

По району Алматы обследовали более 200 объектов. Во время рейдов выявили 64 нарушения.

Изъятые некурительные табачные изделия уничтожены.

#Астана #вейпы #рейд #насвай

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