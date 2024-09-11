Тариф на воду повысили в Астане
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Изменения произошли с 1 августа
В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Астана от 26 июля 2024 года в Астане изменились тарифы на водоснабжение и водоотведение, передает Kazpravda.kz
Как сообщает ГКП «Астана су арнасы», новые тарифы составляют:
- водоснабжение для I группы потребителей (население): 89,34 тенге за 1 куб. м (с учетом НДС 12%), (ранее 78,15 тенге);
- водоотведение для I группы потребителей (население): 68,12 тенге за 1 куб.м (с учетом НДС 12%), (ранее 63,39 тенге).