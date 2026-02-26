В столице прошла международная конференция по Конституционной реформе

Конституционная реформа
Айман Аманжолова
корреспондент

В Президентском центре УДП РК прошла конференция «Конституционная реформа: новые подходы к гендерной политике и семейным ценностям», передает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

В мероприятии приняло участие 60 человек, из числа депутатов Парламента РК, представителей государственных органов, НПО, международных экспертов, ученых, студентов, магистрантов и докторантов вузов.

Цель конференции – стать ценной национальной площадкой, объединившей политический диалог, академическую экспертизу и гражданское участие для обсуждения ключевых направлений гендерной политики и укрепления семейных ценностей в условиях конституционной модернизации государства.

«Сегодня наша страна находится на пороге масштабной конституционной реформы, важной вехой которой станет республиканский референдум от 15 марта текущего года. Глава государства в своем выступлении на расширенном заседании Правительства 10 февраля заявил, что «предлагаемые изменения ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ нашего государства. По сути, речь идет о создании новой системы управления государством». Одним из важнейших вопросов, затрагиваемых в рамках проекта нового Основного закона страны, является гендерная и семейно-демографическая политика. За последние годы в стране принят целый ряд практических системных мер по укреплению гендерного равенства и ликвидации дискриминации в отношении женщин. В Казахстане имеется развитая сеть общественных организаций в лице Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, структуры «ООН-Женщины» в Казахстане, Ассоциации деловых женщин Казахстана и др. Глубоко символично, что мы собрались накануне Международного женского дня 8 марта, знаменующего собой подлинный прорыв в сфере гендерных отношений, который произошел больше века назад. Вот и сейчас в условиях Казахстана мы должны сделать дальнейшие практические шаги по совершенствованию гендерной и семейно-демографической политики», – отметил в своем выступлении директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

«Сегодня гендерное равенство остаётся центральным элементом инклюзивного и устойчивого развития. Изменение политического контекста, демографические сдвиги и изменение климата формируют новые реалии, создавая возможности, но также обнажая сохраняющиеся неравенства. В таких условиях конституционная модернизация предоставляет важный импульс для подтверждения фундаментальных прав, укрепления институциональных гарантий и обеспечения того, чтобы гендерное равенство оставалось интегрированной частью национальных приоритетов развития. Конституционная реформа формирует правовую основу для укрепления гарантий в системах государственного управления и правосудия», – сказала глава Центрально-азиатского координационного офиса Структуры «ООН – женщины», представитель странового офиса Структуры «ООН – женщины» в Казахстане Гюрэс Джерен Гювен.

В ходе заседания был проведён анализ обновленных конституционных подходов к обеспечению равных прав и возможностей, защиты института семьи, материнства и детства. Представители госорганов, экспертного сообщества и международных организаций обменялись передовыми практиками, исследованиями и данными, что позволило обогатить дискуссию новыми идеями и подходами.

По мнению депутата Мажилиса Нургуль Тау, конституционная реформа – это не просто изменение текста закона, это процесс, определяющий философию жизни народа и новый общественный договор между государством и гражданином. Тема современной гендерной политики и семейных ценностей – это не внешний тренд, а направление, созвучное нашему историческому опыту.

«В последние годы казахстанское общество проходит через масштабные изменения: цифровизация, трансформация рынка труда, урбанизация, обновление мировоззрения молодежи. В таких условиях роль института семьи и его укрепление становятся еще более значимыми. Мировой опыт показывает, что по мере роста участия женщин в политике и экономике повышается и качество социальной политики. В казахском обществе женщина всегда играла важную роль – не только как хранительница домашнего очага, но и как личность, ответственная за судьбу страны. Поэтому гендерную политику следует рассматривать не как явление, противоречащее национальным традициям, а как современное продолжение казахской культуры», – рассказала парламентарий. 

В свою очередь член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК, основатель общественного фонда «Цифровая трансформация» Азиза Шужеева отметила, что в новой редакции Конституции страны прямо закреплены права граждан на защиту персональных данных, неприкосновенность частной жизни в цифровой среде, тайну переписки и банковскую тайну при использовании цифровых технологий. Тем самым данные гарантии становятся не просто нормой закона, а приобретают конституционный статус.

Также в рамках круглого стола прозвучали выступления депутата Мажилиса Екатерины Смоляковой, известной журналистки, редактора и продюсера, автора передач и документальных фильмов об истории Казахстана Майи Бекбаевой, начальника Управления по государственным обвинениям Прокуратуры г. Астаны Айжан Аймагановой,  ректора Академии физической культуры и массового спорта (APEMS) Турсынзады Куангалиевой, председателя правления некоммерческой организации TechnoWomen, основателя общественного фонда «Цифровая трансформация», член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Азизы Шужеевой, председателя Межотраслевого совета деловых женщин НПП «Атамекен» г. Астаны, президента регионального общественного объединения «Eligai» Сании Ирсалиевой, члена Ассоциации деловых женщин Казахстана, руководителя проекта «PANA», члена правления Альянса женских сил Ларисы Ли, представителя Уполномоченного по правам человека по г. Астане Баян Жалмаганбетовой.

По итогам конференции участники обозначили приоритетные направления развития гендерной политики и подчеркнули важность укрепления семейных ценностей в условиях современных социально-экономических и культурных трансформаций, направленных на формирование инклюзивного и устойчивого общества.

#Астана #конференция #реформа #конституция

