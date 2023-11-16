В столице реализован социально-значимый проект

Это стало возможным благодаря реализации социально-значимого проекта в рамках государственного социального заказа «Услуги организации комплексной помощи лицам с инвалидностью и родителям, воспитывающим детей с инвалидностью». Проект с июля 2023 года реализовало «Общество детей-инвалидов города Астаны» при поддержке столичного Управления занятости и социальной защиты.

Особое внимание было сосредоточено на обеспечении социализации и интеграции лиц с инвалидностью, включая родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также на повышении ресурса данных семей. Помимо уже перечисленных индивидуальных занятий, они приняли участие в специализированных мастер-классах, где приобрели навыки по уходу за детьми с инвалидностью.