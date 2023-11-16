В столице реализован социально-значимый проект

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Двести граждан с ограниченными возможностями и родители, воспитывающие детей с инвалидностью, получили услуги высококвалифицированных специалистов в области дефектологии, психологии, йоги, массажа, лечебной физкультуры, арт-терапии, трудотерапии и гарденотерапии совершенно бесплатно.

Это стало возможным благодаря реализации социально-значимого проекта в рамках государственного социального заказа «Услуги организации комплексной помощи лицам с инвалидностью и родителям, воспитывающим детей с инвалидностью». Проект с июля 2023 года реализовало «Общество детей-инвалидов города Астаны» при поддержке столичного Управления занятости и социальной защиты.

Особое внимание было сосредоточено на обеспечении социализации и интеграции лиц с инвалидностью, включая родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также на повышении ресурса данных семей. Помимо уже перечисленных индивидуальных занятий, они приняли участие в специализированных мастер-классах, где приобрели навыки по уходу за детьми с инвалидностью.

- Хотела бы поблагодарить Общество детей-инвалидов города Астаны, а также Управление занятости и социальной защиты за то, что они ежегодно проводят такие проекты, - говорит одна из участниц программы  Жанар Абдрасимова. – Это важно не только мне, как лицу с инвалидностью, но и мамочкам особенных деток. Я ходила на йогу, гимнастику цигун, получала другие услуги. Это было как раз вовремя, так как осенью все болеют, и эти процедуры стали настоящей профилактикой от вирусов. Надеюсь, такие проекты будут проходить и впредь.

#проект #инвалидность #помощь #консультации #доктор

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