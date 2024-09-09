Астанинскую декларацию подписали министры юстиции стран ОТГ

Политика
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Венера Баталова
корреспондент

Документ закрепляет основные договоренности и направления дальнейшей работы Совета министров ОТГ

Фото: пресс-служба МЮ РК

В Астане прошло первое заседание Совета министров юстиции стран-участников Организации тюркских государств (ОТГ), в котором приняли участие министры юстиции Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЮ РК

Заседание было организовано в рамках поручения главы государства, озвученного на X саммите ОТГ 3 ноября 2023 года, и состоялось под председательством министра юстиции РК Аскара Ескараева. Также участвовал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития сотрудничества между министерствами юстиции государств-участников организации. Особое внимание было уделено вопросам укрепления правового взаимодействия и дальнейшему развитию сотрудничества в правовой сфере.

Участники заседания подчеркнули важность цифровизации в системах юстиции, отметив, что это направление станет ключевым в последующие годы. Обсуждение подобных тем на регулярных заседаниях Совета позволит углубить межведомственное сотрудничество и повысить эффективность работы органов юстиции стран-участников ОТГ.

По итогам заседания была подписана Астанинская декларация, закрепляющая основные договоренности и направления дальнейшей работы Совета.

Следующее заседание министров юстиции стран-участников ОТГ запланировано на 2025 год в Республике Азербайджан.

#юстиция #декларация #ОТГ #министры

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