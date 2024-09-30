В Таиланде раздают деньги населению

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Правительство Таиланда 25 сентября запустило программу стимулирования экономики на сумму $14 млрд, в рамках которой десяткам миллионов граждан пообещали выплатить пособие в размере 10 тыс. батов ($ 300), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

По информации Financial Times, на первом этапе деньги получат 14,5 млн граждан из наиболее уязвимых слоев населения, держателей государственных карт социального обеспечения и людей с ограниченными возможностями, передает Reuters. Всего для участия в программе зарегистрировались 36 млн человек. Сроки выплат оставшимся пока не определены, так как бюджет ограниченный.

Изначально планировалось, что средства переведут на «цифровой кошелек», который специально разработали для распределения средств через приложение для смартфонов, но внедрение схемы решили отложить. Деньги положат напрямую на банковские счета получателей.

Правящая партия Pheu Thai («Для тайцев») считает, что мера позволит стимулировать потребление и деловую активность, что, в свою очередь, приведет к экономическому росту. В 2023 году рост ВВП Таиланда составил 1,9%, оказавшись хуже прогнозов. Страна отстает от соседей в регионе (для сравнения: экономика Индонезии выросла на 5%) из-за задолженности домохозяйств, слабого экспорта и спада доходов от туризма. Премьер Пэтонгтарн Чинават пообещала другие стимулирующие меры.

Опрошенные FT эксперты считают, что мера будет иметь ограниченный, разовый эффект и вряд ли сильно поспособствует экономическому росту.

«Схема цифрового кошелька, несомненно, принесет пользу для краткосрочного потребления. <...> Но без сопутствующих структурных реформ она не приведет к долгосрочному решению более глубоких экономических проблем», — заявил Лука Кастольди из швейцарской компании по управлению активами Reyl Intesa Sanpaolo.

Некоторые экономисты сомневаются, что программу выплат удастся реализовать в полном объеме. Если это произойдет, рост ВВП Таиланда ускорится на 100 б.п., заявила старший экономист банка OCBC, специалист по странам АСЕАН Лаванья Венкатесваран.

Схему раскритиковали и в Центральном банке Таиланда, посчитав ее безрассудной. Правительство отвергает критику, но испытывает трудности с поиском источников финансирования, отмечает Reuters.