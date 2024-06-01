В Талдыкоргане определили лучших юных конструкторов

Вытолкнуть кегли за пределы ринга, победить соперников в боях сумо и первым забить гол противнику. В захватываю­щей борьбе по этим трем номинациям боролись почти 60 школьников из разных уголков области. Вернее, на специальной площадке соревновались роботы, созданные и управляемые юными инженерами.

В нынешнем году ставшее уже традиционным соревнование «РобоЖУ-2024» прошло в седьмой раз. Олимпиада, организованная Лабораторией робототехники и мехатроники Высшей школы технических наук Жетысуского университета им. И. Жансугурова, в первую очередь нацелена на выявление и поддержку талантливых ребят.

– Цель олимпиады – собрать как можно больше умных молодых людей, чтобы повысить их интерес к новым технологиям и навыкам, предоставляя возможности для получения опыта, – подчеркнул председатель правления – ректор университета Ермек Бурибаев. – Для многих участников робототехника сейчас – всего лишь хобби. Но возможно, в будущем она станет профессией, делом всей жизни. Мы верим, что олимпиада станет импульсом к успеху для талантливых и образованных молодых людей.

И в самом деле большинство из участников так или иначе связывают свое будущее с программированием и проектированием. Подобные соревнования, говорят школьники, помогают повышать уровень научно-технического мастерства и привлекать к полезному увлечению все больше ребят.

– Конструирование я люблю с самого детства, а занятия по робототехнике стал посещать с девятого класса, – рассказал участник из Аксуского района Дархан Сегизбай. – Такие соревнования для каждого из нас – прекрасная возможность продемонстрировать достижения, а также проверить свой уровень подготовки. Я вижу, что сейчас все больше молодежи увлекается робототехникой, и считаю, что это замечательно. Здесь мы не просто готовим проекты и пишем программы, а улучшаем мышление, расширяем круг общения.

Несмотря на серьезную конкуренцию, все призовые места заняли команды из глубинки. Так, главный приз достался сборной Vertu, представляющей село Жунсугуров Аксуского района. Второе и третье места завоевали команды «Абай» из Сарканского и Altynsarin из Панфиловского районов. Помимо сертификатов и ценных призов, ребята получили путевки на республиканское первенство по робототехнике.