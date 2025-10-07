В Таразе открылся Дом культуры

Культура и общество
4
Ашим Темирханов

Новое учреждение на 140 мест построено в массиве «Кумшагал», где на протяжении долгого времени не было ни одного очага культуры.

фото автора

В ходе торжественной церемонии открытия аким Жамбылской области Ербол Карашукеев отметил, что культура – это сила, которая объединяет народ, а искусство – его сердце и душа.

– Тараз со своей богатой историей всегда был центром духовности и традиций. Новые объекты культуры становятся продолжением этого пути. Для жителей «Кумшагала» открываются новые возможнос­ти приобщаться к культуре и искусству, а молодежь получает шанс ближе знакомиться с национальным наследием и раскрыть свой творческий потенциал, – сказал глава региона.

Он также сообщил, что в 2025-м в области было запланировано строительство 16 объектов культуры, из них пять уже введены в эксплуатацию, а до конца года откроются еще шесть.

После традиционного разрезания символической ленточки гости ознакомились с новым зданием. Строительство Дома культуры началось в ноябре прошлого года и завершилось в конце минувшего лета. Проект стоимостью 363 млн тенге реализовало ТОО «Әль Мансұр». В новом здании предусмотрены актовый зал, административный кабинет, склад для декораций, библиотека и читальный зал на 12 мест. Также здесь будут работать кружки пения и танцев для детей и подростков.

Отметим, что в настоящее время в массиве «Кумшагал» проживает свыше 7 600 человек, жители этого района уже давно нуждались в учреждении культуры. И вот их давняя мечта сбылась.

– В нашем районе один за другим появляются социальные объекты. Сегодня долгож­данный Дом культуры распахнул свои двери. Руководители области и города обещали воплотить этот добрый замысел в жизнь – и сдержали слово. Это большая радость для всех местных жителей, – говорит аксакал Рахманбек Рысдаулетулы.

Как сообщили в акимате области, сегодня в регионе действуют свыше 500 учреж­дений культуры. На развитие этой сферы в текущем году направлено 16,3 млрд тенге. При этом особое внимание уделяется созданию новых центров культурной жизни. Так, среди масштабных проектов, реализованных в областном центре, – молодежная театральная студия «Тараз», комплекс «Древняя крепость» и креативный хаб «Дом ремесленников».

#Тараз #Кумшагал #Дом культуры

