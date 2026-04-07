На юго-западе Китая в Сицзанском автономном районе 6 апреля 2026 года стартовало строительство масштабного проекта в сфере чистой энергетики. Он станет важным шагом к созданию стабильных источников возобновляемой энергии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Объект расположен в уезде Дангсюн на высоте 4550 метров над уровнем моря и уже признан самой высокогорной солнечной тепловой электростанцией башенного типа в мире.

В отличие от привычных солнечных панелей, напрямую преобразующих свет в электричество, этот проект — известный как Wumatang — использует технологию концентрированной солнечной энергии.

Вместо плоских панелей здесь применяется огромное поле изогнутых зеркал U-образной формы. Они фокусируют солнечные лучи на трубках, заполненных специальным маслом. Нагретое масло передает тепло резервуарам с расплавленной солью, создавая своего рода гигантский «тепловой аккумулятор».

Благодаря этому станция способна вырабатывать электроэнергию даже после захода солнца — до шести часов, что помогает решить одну из главных проблем возобновляемой энергетики: ее нестабильность.

Работа на высоте почти 5000 метров сопряжена с серьезными трудностями. Разреженный воздух и резкие перепады температур между днем и ночью создают тяжелые условия для строителей. Чтобы обеспечить безопасность, на площадке установлены системы обогрева и подачи кислорода в жилых помещениях, а также барокамеры высокого давления для ускоренного восстановления работников.

Проект реализуется с учетом местной экосистемы по модели «солнечная энергия + выпас скота». Оборудование установлено на высоте, позволяющей животным свободно пастись под ним, сохраняя традиционный уклад жизни местных пастухов.

После ввода в эксплуатацию в 2027 году станция будет вырабатывать около 719 миллионов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Это позволит сократить сжигание примерно 216 900 тонн угля в год и уменьшить выбросы углекислого газа более чем на 652 300 тонн, способствуя улучшению качества воздуха в регионе.