В TikTok появилась функция для контроля детей

В мире,США,Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Теперь родители несовершеннолетних детей могут ограничивать доступ к приложению после 22:00

Фото: А.Аманжолова

Разработчики TikTok ввели новые инструменты для контроля за использованием приложения подростками, которые помогут взрослым ограничить доступ к платформе для несовершеннолетних пользователей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

После 22.00 TikTok напоминает детям о необходимости отдыха и включает успокаивающую музыку.

Также обновление коснулось функции Family Pairing: родители смогут использовать опцию Time Away для блокировки приложения в заданные часы, создавая повторяющиеся расписания, чтобы подростки не отвлекались на TikTok во время учебы. Кроме того, взрослые смогут видеть подписки детей и заблокированные ими аккаунты.

Нововведения также затронули приватность профилей: родители смогут переключать аккаунты подростков из общедоступного в личный и возвращать ранее отключенную научно-образовательную ленту STEM.

Отмечается, что аудитория TikTok насчитывает свыше 1 млрд пользователей, значительная часть которых — подростки.

Напомним, 19 января в США заблокировали TikTok. 

Платформа пользуется огромной популярностью среди миллионов американских пользователей. Она также оказалась ценным инструментом для американских политических кампаний по привлечению молодых избирателей.

TikTok утверждает, что у него 170 миллионов пользователей в США, которые в 2024 году в среднем проводили в приложении 51 минуту в день.

20 января TikTok стал снова доступен в США. 

 

#дети #ограничение #родители #TikTok

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