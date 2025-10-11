В традициях народных ремесел

Творчество
93
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Сырмаки, наборы посуды из дерева, украшения из кожи и металла, вышивки – эти и другие изделия, выполненные в этническом стиле, пополнили фонд областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника.

фото автора

Как рассказали в учреждении культуры, замечательные изделия были отобраны специалистами в ходе экспедиции в Самарский район. В течение пяти дней сотрудники знакомились в местных селах с мастерами, сохраняющими традиции старинных ремесел. Например, в селе Кокжыра музейщиков поразили казахские ковры из войлока, выполненные рукодельницей Нургуль Ахметкалиевой. Умелица выросла в Китае и 15 лет назад вместе с семьей переехала на историческую родину. Секреты работы с шерстью, пряжей, иглой и нитками она с детства перенимала у мамы, а позже у свекрови.

Специалисты отметили разно­образие техник, которыми владеет рукодельница. Она может сделать любой сырмак – от тонкого плотного полотна сырма и войлочной ткани с аппликациями жапсырма до ковров с орнаментом жиектеу басу и изделий с тамбурной вышивкой біз кесте.

«Каждая из техник требует усидчивости и концентрации, – рассказали в музее. – Каждая работа Нургуль Ахметкалиевой – это уважение к традиционным ремеслам казахов».

Мастерица из Кокжыры передала в фонд музея сырмак, изготовленный в 2008 году, а также полотенце с национальным орнаментом. Специалисты составили их подробное описание, способ изготовления, размеры, указали сведения об авторе и дату. Эти экспонаты, как и вышивки, и пэчворк-композиции, характерные для быта в бывших компактных поселениях немцев в Самарском районе, пополнили фонд этнографического музея. По словам музейщиков, в селах многие не осознают историческую и культурную ценность старинных предметов. Такие поездки помогают пересмотреть отношение к реликвиям и обогатить фонд учреждения культуры подлинными артефактами.

