Развитие института частных судебных исполнителей и вопросы безопасности врачей обсудили сенаторы в ходе очередных встреч с избирателями

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутат Сената Евгений Больгерт встретился с руководством Республиканской палаты частных судебных исполнителей. Участники встречи искали ответ на вопрос как сделать работу судебных исполнителей более эффективной, в том числе за счет цифровизации, повышения профессионального уровня и ответственности. Особое внимание они уделили теме улучшения законов, которые регулируют эту сферу, а также подготовки и отбора специалистов.

Евгений Больгерт отметил, что система частных судебных исполнителей играет важную роль в обеспечении справедливости и восстановлении нарушенных прав граждан. По его словам, сегодня важно не только повышать требования к профессиональной подготовке исполнителей, но и усиливать доверие общества к их работе.

– Система частных судебных исполнителей должна работать прозрачно, эффективно и в интересах граждан. Необходимы серьезные шаги по повышению профессиональных стандартов, улучшению взаимодействия с населением и усилению ответственности. Только так мы сможем укрепить доверие общества и обеспечить справедливое исполнение решений суда, – отметил Евгений Больгерт.

Во встрече приняли участие также представители Министерства юстиции, включая руководство Комитета принудительного исполнения, и частные судебные исполнители из разных регионов.

Сенатор Кайрат Тастекеев (на снимке) ознакомился с работой госпиталя Медицинского университета города Семея. Здесь ему подробно рассказали о деятельности учреждения, а также о возможностях нового ангиографа и значении этого оборудования для диагностики и лечения пациентов. В ходе встречи с медицинским персоналом парламентарий проинформировал коллег о законотворческой деятельности Сената, а также планируемых поправках, направленных на усиление защиты прав и безопас­ности медицинских работников.

Парламентарий отметил, что в последние годы наблюдается рост случаев нападений и применения силы к медицинским работникам. За последние пять лет в стране зарегистрировано более 170 нападений на врачей.

– Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость законодательной защиты прав и безопасности медицинских работников, поддержав предложения депутатов Парламента, представителей сферы здравоохранения. Глава государства поручил Правительству предпринять конкретные шаги и подготовить соответствующие поправки в законодательство. Эта инициатива будет всесторонне обсуждена в Парламенте совместно с представителями граж­данского общества. Государство теперь намерено уделить при­оритетное внимание безопасности врачей, ведь они трудятся день и ночь ради жизни и здоровья людей. Подобным инцидентам, угрожающим их здоровью и жизни, будет поставлен правовой заслон в соответствии с принципом «Закон и Порядок», – отметил Кайрат Тастекеев.

В ходе поездки сенатор также встретился с председателем областного филиала партии «Amanat», с которым обсудил реализацию региональных программ, их значимость для жителей, актуальные проблемы и планы по дальнейшему развитию. Депутат подчеркнул, что социально-экономическое развитие региона, повышение благосостояния населения и эффективная реализация инфраструктурных проектов являются приоритетными задачами.

#депутаты #регионы #Сенат

