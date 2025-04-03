Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В рамках рабочей поездки руководителя оборонного ведомства в город Алматы в Центральном спортивном клубе армии состоялось торжественное открытие нового зала, созданного при поддержке Федерации тяжелой атлетики. Спортивному объекту присвоили имя олимпийского чемпиона Анатолия Храпатого.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, представители организаций спортивного сообщества и именитые спортсмены ЦСКА.

Анатолий Храпатый – тяжелоатлет, пятикратный чемпион мира (1985–1987, 1989–1990 годов), олимпийский чемпион 1988 года, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года.

В последние годы жизни работал старшим офицером спортивного отдела ЦСКА Министерства обороны РК. Спортсмен трагически погиб в августе 2008 года.

В ходе визита министр также осмотрел капитально отремонтированный зал борьбы имени Жаксылыка Ушкемпирова, Музей спортивной славы, футбольное поле, столовую и другие объекты инфраструктуры.

Министр обороны поставил перед руководством ЦСКА ряд задач, направленных на развитие физической культуры и спорта в Вооруженных силах.