С 17 марта на новом ипподроме города Туркестана стартует чемпионат мира по кокпару, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

В масштабных соревнованиях принимают участие команды из девяти стран мира. За призовые места борются сборные Афганистана, Китая, Венгрии, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Казахстана.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом и пожеланиями выступили заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Аманбай Нурмуханбетов, президент Всемирной ассоциации кокпара Данияр Кобыландин, главный судья соревнований Жанысбек Саев, а также девятикратный чемпион Советского Союза по кокпару, ветеран спорта Абильхан Дауылбаев.

Согласно регламенту соревнований, с 17 по 19 марта пройдут игры группового этапа, по итогам которых лучшие команды получат путевки в полуфинал. 20 марта будут организованы полуфинальные встречи, а 21 марта состоятся решающие игры, где определятся чемпион и призеры турнира.

Общий призовой фонд чемпионата мира составляет 30 млн тенге.

Напомним, последний чемпионат мира по кокпару проводился в 2017 году. Спустя девять лет историческое первенство вновь организовано на священной земле Туркестана.