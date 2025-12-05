В Туркестанской области пересмотрели лимиты посева влагоемких культур

План посева риса по области в предстоящий вегетационный период не должен превышать 3,5 тыс. га

Фото: пресс-служба правительства РК

В целях эффективного распределения поливной воды в Туркестанской области пересмотрены лимиты на посев влагоемких культур, исходя из ожидаемых в вегетационный период объемов воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел в Туркестане заседание по вопросам подготовки к вегетационному периоду 2026 года. В совещании также приняли участие министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, представители водохозяйственных организаций, местных исполнительных и правоохранительных органов, а также крестьянские хозяйства региона.

Участники встречи обсудили прогнозы по притоку трансграничных вод на следующий год и меры по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в предстоящий поливной период. Фермерам рассказали о необходимости внедрения водосберегающих технологий орошения и дальнейшего сокращения посева влаголюбивых культур во избежание риска нехватки воды.

«На прошедшем в Ашхабаде заседании Международной координационной водохозяйственной комиссии стран Центральной Азии был озвучен прогноз о сокращении притока воды в следующем году. Есть риск снижения уровня Токтогульского водохранилища до рекордно низких значений. На юге Казахстана с весны не выпадают осадки. К сожалению, это природный процесс, с которым столкнулись все государства региона. В связи с этим возникает острая необходимость более активного внедрения водосберегающих технологий и пересмотра лимитов на посев влагоемких культур. Новые лимиты будут исходить от ожидаемого объема воды в вегетационный период 2026 года, который составляет порядка 10 млрд кубометров. При этом будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением лимитов. Нарушители должны понимать всю ответственность, чтобы потом не требовать от государства невыполнимого», — заявил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

По данным Министерства сельского хозяйства, план посева риса по Туркестанской области в предстоящий вегетационный период не должен превышать 3,5 тыс. га.

Вице-премьер поручил министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, акиматам Туркестанской и Кызылординской областей создать рабочую группу и в двухнедельный срок определить лимиты водопотребления областей, утвердить планы по использованию посевных площадей в строгом соответствии с лимитами.

Также Канат Бозумбаев поддержал предложение Министерства водных ресурсов и ирригации о запрете посева риса вдоль межгосударственного канала «Достык». Выращивать рис разрешено исключительно вдоль канала «Кызылкум» на площади в 3,5 тыс. га с применением водосберегающих технологий.

Фермеров призвали уделить особое внимание диверсификации сельскохозяйственных культур и внедрению засухоустойчивых видов, не требующих больших объемов воды. Это даст возможность увеличить урожайность сельхозпродукции, обеспечить продовольственную безопасность и устойчивое развитие сельских местностей в условиях ограниченных водных ресурсов.

Канат Бозумбаев отметил, что проект «Ауыл Аманаты» рассматривается не только как механизм финансовой поддержки, но и как важный инструмент экономической модернизации села. Со следующего года финансирование сельской инфраструктуры будет осуществляться через трансферты общего характера. В этой связи все инфраструктурные инициативы в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» должны быть четко отражены в программах развития областей и районов. При планировании местных бюджетов на 2026-2028 годы акиматам поручено предусмотреть финансирование сельской инфраструктуры, чтобы не допустить снижения показателей Системы региональных стандартов.

