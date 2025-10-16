В Турции презентовали книгу ученого Серикбола Кондыбая из Мангистау

Культура
495
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Международная организация ТЮРКСОЙ представила читателям турецкий перевод одного из выдающихся произведений тюркской мифологии — труда мангистауского учёного Серикбола Кондыбая «Арғықазақ мифологиясы».

Фото: ЦОК Мангистауской области

Международная организация ТЮРКСОЙ представила читателям турецкий перевод одного из выдающихся произведений тюркской мифологии — труда мангистауского учёного Серикбола Кондыбая «Арғықазақ мифологиясы». Презентация книги прошла в Президентской национальной библиотеке Турции в Анкаре, сообщает Центр общественных коммуникаций.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев, посол Республики Узбекистан в Турции Ильхом Хайдаров, заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, а также учёные, писатели и представители творческой интеллигенции.

Кроме того, в церемонии приняли участие сотрудники музея имени Серикбола Кондыбая, Балсулу Кондыбай, внёсшая вклад в популяризацию научного наследия учёного, и исследователь Балкенже Акбердиева.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что труд Серикбола Кондыбая является важным культурным достижением не только для казахского народа, но и для всего тюркского мира.

— Серикбол Кондыбай — один из мыслителей, исследовавших тюркскую мифологию с научной точки зрения. Его труд «Мифология аргыказахов» является ключевым источником для понимания общего мифологического сознания тюркских народов. Для организации ТЮРКСОЙ перевод этой ценной работы на турецкий язык — большая честь и ответственность, — подчеркнул Султан Раев.

Он также сообщил, что для более широкого представления книги в научных кругах Турции запланирован ряд мероприятий в Анкаре, Измире и Стамбуле, выразив благодарность Президентской национальной библиотеке, Фонду турецкой литературы, шахматному музею фонда Gökyay и фонду «Bademler Sanat Köyü» за содействие в реализации проекта.

Заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев отметил, что Серикбол Кондыбай признан духовным лидером не только в Казахстане, но и во всём тюркском мире.

— Серикбол Кондыбай является автором 16 фундаментальных трудов по тюркской мифологии. Его работа «Арғықазақ мифологиясы» отражает духовную память и культурное единство не только казахского народа, но и всего тюркского мира. Перевод этой книги на турецкий язык организацией ТЮРКСОЙ ещё больше укрепил культурный мост между братскими народами, — сказал Тлеген Абишев.

Во время церемонии состоялось символическое перерезание красной ленты. Затем участникам показали короткометражный документальный фильм о жизни Серикбола Кондыбая и продемонстрировали видеообращение профессора Булентa Байрама, переведшего книгу на турецкий язык.

В рамках программы Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев преподнёс директору Национальной библиотеки Айхану Туглу специально изданный экземпляр книги «Арғықазақ мифологиясы».

В завершение мероприятия заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков и руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали были награждены медалью ТЮРКСОЙ за вклад в развитие культуры тюркского мира.

#Турция #книга #ученый

