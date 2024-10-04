В Турции призвали будущих матерей отдать предпочтение физиологическим родам

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган подняла проблему высокой частоты кесаревых сечений в стране
Супруга президента Турции Эмине Эрдоган призвала будущих матерей отдать предпочтение физиологическим или естественным родам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу.
Опыт родов – очень деликатный процесс, в ходе которого между матерью и ребенком формируется особая связь, которая сохраняется на всю жизнь, сказала супруга турецкого лидера на мероприятии в конгресс и культурном центре Бештепе в Анкаре.
«После естественного процесса родов, когда гормоны вырабатываются здоровым образом, мать быстро восстанавливается, держит ребенка на руках и кормит грудью, закладывая основу для прочных уз доверия и любви, которые продлятся до конца ее жизни», - рассказала Эмине Эрдоган.
Супруга главы турецкого государства привлекла внимание к тому, что положительное влияние естественных родов на ребенка безгранично.
Благодаря полезным бактериям в родовых путях у ребенка формируется сильная иммунная система, правильно завершается формирование легких, сказала она.
Исследования показывают, что секреция белков, которые регулируют память, обучение и осознанность в развитии мозга, вырабатывается больше во время естественных родов, привлекла внимание Эмине Эрдоган.
Первая леди Эрдоган отметила, что, несмотря на все преимущества естественных родов для матери и ребенка, уровень кесарева сечения, не связанного с медицинской необходимостью, постоянно растет.
«К сожалению, в современном мире из-за конформистских и материалистических подходов современности древнейший опыт человечества обесценивают и сводят к простой медицинской операции», - отметила супруга президента Турции.
«Кесарево сечение пропагандируется как «практичный, быстрый и безболезненный вариант родов», а не как «хирургическая операция с последующей расплатой за это», - сказала она.
«Я должна подчеркнуть, что по медицинским показаниям кесарево сечение очень важно для спасения жизни, если оно сделано в нужное время. Однако, к сожалению, мы видим, что объявленный Всемирной организацией здравоохранения 15-процентный разумный предел кесарева сечения в нашей стране серьезно превышен. Сегодня каждый второй ребенок, рожденный в Турции, рождается путем кесарева сечения. Повторяю, один из двух детей», - отметила она.
Первая леди Эрдоган напомнила, что Министерство здравоохранения с 2008 года реализовало важные проекты, направленные на поощрение естественных родов, и разработало альтернативные решения этой глобальной проблемы, которая также угрожает Турции.
На сегодняшний день в Турции реализован ряд проектов, направленных на поддержку беременных, обеспечение конфиденциальности родов и отделений для родов в воде, а также поощрение грудного вскармливания, сказала она.
«Приятно видеть, что все эти усилия будут систематически расширяться в рамках объявленного сегодня «Плана действий по нормализации рождаемости»,- отметила она.
По ее словам, с запуском в Конье проекта «Школа беременных и акушеров: первый шаг» частота кесарева сечения, которая составляла 50 процентов, сократилась до 33 процентов, и эффект от мероприятий, направленных на повышение осведомленности, хорошо виден на этом примере.
Эмине Эрдоган подчеркнула, что СМИ и научные круги несут большую ответственность за повышение осведомленности общественности.
Эрдоган выразила надежду на то, что инициативы, которые расширят сотрудничество между учеными и больницами в области естественных родов, получат широкое распространение.
«Я бы хотела, чтобы в СМИ чаще появлялись ободряющие кампании, раскрывающие научные преимущества естественных родов, а не публикации, которые обескураживают и вселяют страх в наших женщин в процессе подготовки к материнству. На данном этапе, пожалуй, самый эффективный метод поощрения – это поделиться опытом матерей, родивших естественным путем. Правдивые истории женщин, успешно прошедших этот путь, станут сильнейшим источником вдохновения для молодых мам», - добавила супруга турецкого лидера.