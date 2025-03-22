В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула

Десятки людей арестованы. Эрдоган говорит об «уличном терроризме», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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В пятницу вечером сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в рамках крупнейшей за последнее десятилетие акции протеста.

Люди протестуют против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил растущую волну протестов в стране, вызванную арестом одного из ведущих оппозиционеров. В своем выступлении в пятницу Эрдоган заявил, что правительство не «капитулирует» перед «вандализмом» или «уличным террором» и не потерпит нарушения общественного порядка.

В Турции, несмотря на запрет на демонстрации, уже третий день ширятся протесты, вызванные арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.

Это произошло за несколько дней до того, как его должны были выдвинуть кандидатом в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на предстоящих в 2028 году выборах, где Имамоглу мог бы составить серьезную конкуренцию Эрдогану.

«Это не митинг РНП, здесь собрались люди из всех партий, которые пришли выразить солидарность с мэром Имамоглу и выступить в защиту демократии», — заявил собравшимся у здания мэрии участникам акции протеста лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель.

По его словам, Эрдоган «пытается выкручивать руки Имамоглу, используя правосудие в качестве орудия», но мы не позволим ему это сделать, добавил Озель, подчеркнув, что Эрдоган боится этих акций протеста.

Несмотря на призывы Озеля не прибегать к насилию и не вступать в стычки с полицией, во время его выступления произошли столкновения участников протестов с полицией, которая применила слезоточивый газ и пластиковые пули.

Столкновения были отмечены также в Анкаре и Измире, где полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Позже министр иностранных дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети Х об аресте 97 участников уличных акций протеста и 54 человек, распространявших, по его словам, призывы к насилию в интернете.

Он также написал, что в столкновениях с демонстрантами пострадали 16 полицейских.

Имамоглу в прошлом году выиграл местные выборы и остался на второй срок на посту мэра Стамбула.

Это был первый случай с момента прихода Эрдогана к власти, когда его партия потерпела поражение по всей стране на выборах.

Результаты выборов также стали личным ударом для президента, который вырос в Стамбуле и успел побывать мэром города.

Эрдоган вот уже 22 года занимает руководящие посты, он был и премьер-министром, и президентом Турции. Из-за ограничений по срокам он не может снова баллотироваться в 2028 году, если только не изменит конституцию.